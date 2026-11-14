Лидерът ЦСКА гостува на Септември в 12-ия кръг при U15

Лидерът ЦСКА гостува на Септември в един от интересните двубои от 12-ия кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата е в неделя от 11:00 часа на стадиона на 57-о училище в София.

ЦСКА оглавява класирането с 31 точки, след като записа десет победи и едно равенство в първите си 11 мача. Червените все още нямат загуба, а в предишния кръг победиха Лудогорец с 2:1. Септември е на 12-ата позиция с 11 точки и идва след успех с 2:1 над Шипка Старс.

Вторият в подреждането Левски гостува на Дунав. Сините също са непобедени от началото на сезона и имат 27 точки. В последната си среща те надделяха с 3:2 над Национал.

Лудогорец, който е трети с 25 точки, приема Черно море. Разградчани ще опитат да се върнат на победния път след поражението от ЦСКА, докато варненци се намират на седмото място с 15 точки.

Четвъртият Национал е домакин на Локомотив София. Столичният тим има 24 точки, а гостите са на предпоследното място с четири. В предишния кръг Локомотив допусна поражение с 0:2 от Спартак.

Интересен двубой предстои и във Варна, където Спартак приема Локомотив Пловдив. Двата отбора са с по 15 и 21 точки, като влизат в срещата след победи в предишния кръг.

Ботев Пловдив гостува на Етър във Велико Търново. Жълто-черните са пети с 22 точки, но загубиха с 0:3 градското дерби срещу Локомотив Пловдив.

В останалите срещи Славия приема Марица 1921, а ЦСКА 1948 е домакин на Шипка Старс 2015.

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