Само няколко месеца след последния си мач за Аржентина: Меси се завръща в Буенос Айрес

Лионел Меси скоро отново ще стъпи на култовия стадион „Монументал“ в Буенос Айрес след като в началото на октомври изигра там последния си мач за Аржентина в прятелската среща с Бенин (3:0).

Това ще стане факт, след като грандът Ривър Плейт обяви официално днес, че на 19 януари от новата 2027 г. ще бъде домакин на приятелски двубой срещу суперзвездата и неговия клуб Интер Маями. Той се очертава да е исторически, защото Меси за пръв път в дългата си кариера ще играе в родината си с фланелката на клубен тим.

🔜 Se viene 𝐔𝐧 𝐞𝐧𝐜𝐮𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐨𝐧𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥: River Plate 🆚 @InterMiamiCF 📆 19 de enero 2027 🏟️ Estadio Monumental https://t.co/latxs050FM — River Plate (@RiverPlate) November 13, 2026

Тимът от Буенос Айрес определя предстоящото събитие на своя дом като „монументален сблъсък“. Според официалното съобщение на клуба към Меси в редиците на гостите се очаква да се присъединят Каземиро, Родриго Де Пол и Луис Суарес. От страна на Ривър Плейт се акцентира върху звездите и ветерани от националния отбор на Аржентина Николас Отаменди и Тиаго Алмада.

Ривър Плейт е сред най-титулуваните клубове в аржентинския футбол със своите четири трофея от Копа Либертадорес и 38 шампионски титли на страната. „Милионерите“ започват похода си за пореден домашен триумф на 22 ноември в плейофна среща срещу Ланус. На същата дата Интер Маями стартира защитата на трофея си в МЛС Къп с първия мач от плейофната серия срещу Кълъмбъс Крю.

🌟 MESSI VUELVE A ARGENTINA: INTER MIAMI JUGARÁ ANTE RIVER EN EL MONUMENTAL 🔴⚪️ El equipo de Lionel Messi enfrentará al Millonario el próximo 19 de enero en un amistoso que promete ser histórico. Será la primera vez que Leo juegue en nuestro país con la camiseta de un club 🏟️ 🎥 Nico Berardo — Diario Olé (@DiarioOle) November 13, 2026

В предишни години клубът от Маями предприемаше мащабни предсезонни обиколки по света с визити в Саудитска Арабия, Хонконг и Япония. През миналия сезон обаче графикът на отбора бе значително по-лек, като включваше спирки само в Перу, Колумбия и Еквадор.

С оглед на новото класиране на отбора за Шампионската купа на КОНКАКАФ и провеждането на съкратен сезон в МЛС, стартиращ на 19 февруари преди преминаването към цикъл „лято–пролет“, подготовката на „чаплите“ най-вероятно ще остане съсредоточена на територията на Северна и Южна Америка преди натовареното начало на кампанията.

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