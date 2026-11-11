Шумахер: Верстапен не е подходящ за Мерцедес, Хамилтън е егоист и не е лидер!

Бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер изрази сериозни съмнения относно това дали Макс Верстапен би бил подходящ избор за Мерцедес. Според германеца дълбоката техническа ангажираност и специфичният подход на нидерландеца биха могли да породят усложнения в работния процес на базирания в Бракли тим.

Паралелно с това Шумахер разкритикува лидерските умения на Люис Хамилтън, като заяви, че седемкратният световен шампион така и не се е научил да води отбор по време на престоите си в Макларън и Мерцедес.

Were all of the grid punctual for the Sao Paulo drivers' parade? 🇧🇷👀 #F1 #BrazilGP https://t.co/K9XqQTC5cR — Formula 1 (@F1) November 11, 2026

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Четирикратният световен първенец Верстапен обвърза дългосрочното си бъдеще с Ред Бул, след като подписа удължаване на договора си до края на 2030 година, утвърждавайки се като централна фигура в тима от Милтън Кийнс. Шумахер обаче смята, че динамиката, която нидерландецът е изградил в сегашния си отбор, трудно би се пренесла другаде.

В участието си в подкаста на Sky Sport Германия – Backstage Boxengasse, Шумахер коментира работния стил на звездата на Ред Бул:

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„Смятам, че това би било изключително трудно. Макс е свикнал на нещо различно... Той е толкова технически ориентиран и държи да знае абсолютно всичко, което се случва. Още щом се качи в болида, той веднага иска информация за скоростната кутия, за диференциала или как точно работи даден амортисьор например. За него е естествено да се задълбочава във всяка подробност.“

Въпросите около лидерството на Хамилтън

Анализът на Шумахер засегна и вътрешната динамика в други водещи тимове, включително предизвикателствата пред Хамилтън във Ферари. Германецът постави под въпрос способността на британеца да изгради отбор около себе си, подчертавайки, че годините под ръководството на Рон Денис в Макларън и Тото Волф в Мерцедес не са му дали подобна подготовка.

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Изявлението идва и след призива на шефа на Ферари Фред Васьор за по-голямо уважение към тима след сблъсъка между Хамилтън и Шарл Льоклер по време на Гран При на Мексико Сити.

Според Шумахер кариерата на Хамилтън винаги е била съсредоточена върху извличането на максимума от машината, а не върху поемането на отговорност за цялостната работа на екипа:

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„Хамилтън никога не се е учил как да води отбор – нито при Тото Волф, нито при Рон Денис. Това всъщност никога не е било негова задача. От него се искаше просто да седне зад волана и да кара възможно най-бързо. Смятам, че това си личи, а и го направи доста егоистичен.“

Ключовата разлика при Верстапен

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Шумахер посочва, че възпитанието и ранните години на Верстапен са изиграли решаваща роля за неговия аналитичен подход, отдавайки заслуженото на баща му – бившия пилот от Формула 1 Йос Верстапен. Той направи паралел със собственото си израстване редом с брат си, седемкратния световен шампион Михаел Шумахер:

„Макс е от поколението, което израсна с баща, работещ лично по автомобилите – точно както беше при мен и брат ми. Мисля, че именно тук е голямата разлика.“

Германецът изрази и скептицизъм относно това дали Мерцедес би приел степента на влияние, с която Верстапен разполага в Ред Бул, отбелязвайки, че установената структура в Бракли може да се окаже пречка. По думите му Ферари е далеч по-привикнал към високите изисквания на своите състезатели благодарение на наследството, оставено от Михаел Шумахер:

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„В крайна сметка с кого израсна той? Заедно с Ред Бул. Мерцедес вече е огромна и изградена структура. Ако някой като Макс отиде там сега, не мисля, че биха били особено очаровани от подобно влияние. Във Ферари според мен са по-свикнали с това пилотът да поставя сериозни изисквания, но по мое мнение това все още се дължи на Михаел Шумахер и на онова, което той остави след себе си там.“

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Снимки: Gettyimages