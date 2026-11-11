Шефът на Уилямс пак критикува тавана на бюджетите

Шефът на Уилямс във Формула 1 Джеймс Ваулс отправи най-острите си критики до момента по адрес на тавана на бюджетите в шампионата. Според него финансовите ограничения не са изравнили силите, а напротив – увеличили са дистанцията между водещите тимове и останалата част от стартовата решетка.

Таванът на бюджетите, който бе приет през 2019 г. и влезе в сила през 2021 г., имаше за цел да направи спорта финансово устойчив и да осигури равни възможности за всички състезатели. Идеята бе гиганти като Ферари и Ред Бул да спрат да решават техническите си проблеми с десетократно по-големи финансови инжекции спрямо по-малките си конкуренти.

This epic car control from Colapinto 🤯 On slick tyres in the wet, Franco makes a move on team mate Pierre Gasly to be first in for the double-stack pit stop 👊 #F1 #BrazilGP https://t.co/PORemZyIin — Formula 1 (@F1) November 11, 2026

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В интервю за подкаста Fast and the Curious бившият главен стратег на Мерцедес сподели, че системата на практика е бетонирала преднината на четирите водещи отбора – Ферари, Ред Бул, Мерцедес и Макларън.

Ваулс се позова на статистиката, според която преди въвеждането на финансовите ограничения отборите извън топ 4 са имали значително по-голям шанс да стигнат до призовата тройка. За последните 130 състезания има само една-единствена победа, спечелена от отбор извън Голямата четворка – триумфът на Серхио Перес на пистата „Сахир“ през 2020 г., който по думите на Ваулс е бил резултат от груба грешка на тогавашния му екип в Мерцедес.

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„Преди тавана на разходите тимовете извън водещите четири печелеха доста повече точки. Тогава около 10 процента от подиумите отиваха при отборите между пето и десето място, докато сега този дял е едва пет процента. Имаме само един победител извън топ 4 в последните 130 старта, и то заради моя грешка тогава. Това, което направихме с ограниченията, всъщност облагодетелства водещите тимове“, категоричен бе Ваулс.

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Специалистът призова и ръководителя на Рейсинг Булс Алън Пърмейн да изрази позиция по казуса и допълни, че днес по-малките отбори са в парадоксална ситуация:

„Разликата между нас е по-голяма от всякога, печелим по-малко точки, а в същото време инвестираме огромни суми – далеч повече, отколкото преди въвеждането на лимита. В миналото Уилямс и Форс Индия просто нямаха финансовия ресурс да харчат. Днес реалността е различна, но правилата ни пречат да догоним лидерите, което спъва нашето развитие, а и това на останалите отбори.“

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Запитан дали би поддържал същата позиция, ако все още заемаше ръководен пост в Мерцедес и се възползваше от ресурсите на шампионите, Ваулс отбеляза, че фигури като Зак Браун и Тото Волф винаги ще защитават своите марки и интереси, но основният въпрос засяга бъдещето на самия спорт.

„Нима спортът е в добро състояние, ако изходът от всяка събота и неделя е напълно предвидим? В момента първите осем позиции са ясни предварително. Букмейкърите ги определят без колебание – четирите топ отбора и техните осем болида доминират навсякъде: така беше в Остин, на Спа и в Мелбърн. Това не е здрав спорт. Истински здравословна конкуренция има тогава, когато при добре свършена работа разполагаш с инструментите да се бориш в челото на сгъстена решетка. В момента това е невъзможно“, завърши шефът на Уилямс.

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Снимки: Gettyimages