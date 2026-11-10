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Ботев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите в катастрофата на автомагистрала "Тракия"

  • 10 ное 2026 | 16:20
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Ботев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите в катастрофата на автомагистрала "Тракия"

ПФК Ботев Пловдив изказва съболезнования на семействата и близките на загиналите в тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия“.

"Потресени сме от трагедията, която почерни толкова много семейства. В този изключително тежък момент мислите ни са с пострадалите, които продължават да се борят за живота си. Призоваваме всеки, който има възможност да помогне, като дари кръв в кръвния център на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен. Пожелаваме сила на близките на загиналите и бързо възстановяване на всички пострадали", написаха "канарчетата" в официалния си сайт.

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