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Бивш треньор на Ботев (Пд) изхвърча бързо в Полша, шампион с ЦСКА си тръгва с него

  • 10 ное 2026 | 14:28
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Бивш треньор на Ботев (Пд) изхвърча бързо в Полша, шампион с ЦСКА си тръгва с него

Престоят на бившия треньор на Ботев (Пловдив) Желко Копич на пейката на Вечиста Краков приключи само след два месеца и половина, като 49-годишният хърватин беше уволнен след загубата като гост от Гурник Забже с 1:2 в полското първенство. Копич, който беше начело на "канарчетата" през 2022 година, не успя да извади Вечиста Краков от дъното. Въпреки сериозните инвестиции, Вечиста заема последното 18-о място само с осем точки от 14 мача.

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Опитният Яцек Зелински скоро ще поеме работата на мястото на Копич. Хърватинът прекара в последния си отбор едва осем мача, в които записа само две равенства и претърпя шест поражения. Преди това беше в Динамо (Букурещ), където имаше почти две успешни години. Във Вечиста негов помощник беше бившето дясно крило на ЦСКА Флорентин Петре, който също напуска полския тим заедно с останалата част от щаба. В Ботев (Пловдив) Желко Копич беше начело за 15 срещи и пое тима в труден период, за да го остави на 10-о място в класирането на efbet Лига.

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