Матон и Павлин Иванов посочиха причините за поражението от ПАОК

Баскетболистите на Балкан Сухмаил Матон и Павлин Иванов коментираха поражението с 56:79 от гръцкия ПАОК в „Арена Ботевград“ в двубой от турнира ЕвроКъп. Двамата откроиха основните причини за загубата и обърнаха внимание на разликата между двата отбора.

Матон, който завърши срещата с 11 точки и 6 борби, сподели, че се е стремял да бъде максимално полезен на паркета.

„Аз просто се опитвах да намеря начин да бъда влиятелен. Треньорите се погрижиха за това да имам влияние на паркета“, заяви баскетболистът на Балкан.

Той посочи по-дълбоката ротация на ПАОК като един от решаващите фактори за крайния резултат, но подчерта, че отборът трябва да извлече положителното от срещата.

„Разликата беше в ротацията. Те имаха много по-дълбока ротация, но ние трябва да вземем позитивите и да изчистим грешките“, допълни Матон.

От своя страна Павлин Иванов акцентира върху дисциплината в играта, която според него е оказала съществено влияние върху развоя на двубоя.

„Дисциплината в нападение и защита беше разликата. Има много детайли и срещу такива големи отбори те са решаващи“, коментира Иванов.

Българският баскетболист обърна внимание и на атмосферата в залата, където гостуващите привърженици на ПАОК подкрепяха активно своя отбор.

„Когато бях в Испания и на другите места в кариерата си, винаги е имало публика като тази на ПАОК, но в България не сме обикнали баскетбола до такава степен. Това е нивото на играчите и на феновете ни“, заяви още Павлин Иванов.

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