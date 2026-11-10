Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол

Гол след гол: 35 попадения в 11-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 10 ное 2026 | 16:57
  • 137
  • 0

Единадесетият кръг в Елитната група до 16 години предложи истинско голово шоу. В осемте срещи бяха отбелязани общо 35 попадения, като във всеки един от двубоите имаше голове.

Най-резултатен бе мачът между Академик (Пловдив) и Дунав, спечелен от русенци със 7:1. Черноморец 1919 постигна убедителна победа с 6:0 при гостуването си на Пирин, а Ботев (Пловдив) надви Локомотив (Пловдив) с 4:1 в градското дерби.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от 11-ия кръг на първенството.

Насладете се на головете от 11-ия кръг в Елитната група до 16 години!

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Сектор "Г": Думите са недостатъчни, за да изразят болката от поредната гибел по родните ни "пътища"

Сектор "Г": Думите са недостатъчни, за да изразят болката от поредната гибел по родните ни "пътища"

  • 10 ное 2026 | 17:04
  • 75
  • 0
ЦСКА скърби за загиналите, обърна се с призив към всички българи

ЦСКА скърби за загиналите, обърна се с призив към всички българи

  • 10 ное 2026 | 16:28
  • 1435
  • 1
Ботев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите в катастрофата на автомагистрала "Тракия"

Ботев изказа съболезнования на семействата и близките на загиналите в катастрофата на автомагистрала "Тракия"

  • 10 ное 2026 | 16:20
  • 530
  • 0
Лудогорец също изказа съболезнования и написа: Дарената кръв спасява живот

Лудогорец също изказа съболезнования и написа: Дарената кръв спасява живот

  • 10 ное 2026 | 16:15
  • 318
  • 0
Павликени спечели в Свищов за купата на АФЛ

Павликени спечели в Свищов за купата на АФЛ

  • 10 ное 2026 | 16:12
  • 401
  • 0
Футболист на ЦСКА II припадна, докато гледаше съотборниците си от трибуните

Футболист на ЦСКА II припадна, докато гледаше съотборниците си от трибуните

  • 10 ное 2026 | 16:09
  • 676
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

Венци Стефанов: ЦСКА е най-добре от фаворитите, оптимист съм за нов стадион в "Овча купел"

  • 10 ное 2026 | 15:28
  • 7364
  • 24
Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

Паро даде оценка на Гиздол и каза интересни неща за Майкъла

  • 10 ное 2026 | 11:14
  • 19573
  • 65
Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

Наказание отлага дебюта на Симеон Шишков за България

  • 10 ное 2026 | 12:08
  • 8588
  • 1
Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

Защитник на Левски получи предупредителен сигнал

  • 10 ное 2026 | 09:01
  • 22643
  • 10
Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед, клубът ще трябва отново да плати милиони

  • 10 ное 2026 | 09:32
  • 15623
  • 28
На живо от Ботевград: Пристигнаха звездите на ПАОК

На живо от Ботевград: Пристигнаха звездите на ПАОК

  • 10 ное 2026 | 17:00
  • 9494
  • 17