Гол след гол: 35 попадения в 11-ия кръг на Елитната група до 16 години

Единадесетият кръг в Елитната група до 16 години предложи истинско голово шоу. В осемте срещи бяха отбелязани общо 35 попадения, като във всеки един от двубоите имаше голове.

Най-резултатен бе мачът между Академик (Пловдив) и Дунав, спечелен от русенци със 7:1. Черноморец 1919 постигна убедителна победа с 6:0 при гостуването си на Пирин, а Ботев (Пловдив) надви Локомотив (Пловдив) с 4:1 в градското дерби.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от 11-ия кръг на първенството.

Насладете се на головете от 11-ия кръг в Елитната група до 16 години!

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