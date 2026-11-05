Рафиня: Искам да бъда запомнен с трофеите

Рафиня изрази надежда, че ще завърши кариерата си в Барселона, след като официално поднови договора си с каталунците до лятото на 2030 година. Бразилският нападател, който е на 29 години, не скри гордостта си от новото споразумение и заяви, че семейството му също е изключително щастливо от постигнатото. „Това е чувство на огромна гордост за мен и моето семейство. Само ние знаем през какво преминахме вътрешно. Много съм горд с всичко, което постигнах както индивидуално, така и колективно. Надявам се да имам още много години тук. Ако краката ми позволяват да продължа да играя на високо ниво, бих бил изключително щастлив да завърша кариерата си в този клуб. Правя всичко възможно за него“, заяви крилото.

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Бразилецът разкри и каква следа иска да остави в историята на Барселона. „Искам да бъда запомнен с трофеите“, категоричен бе той, като подчерта, че амбицията му е да спечели възможно най-много отличия до края на договора си. „Целта ми е да спечеля всички възможни трофеи. Засега показателите ми са положителни и се надявам да продължим по същия начин. Има едно отличие, каквото е Шампионската лига, което искаме да спечелим. Правим всичко възможно, за да го постигнем. Искам да спечеля всички възможни трофеи до 2030 година“, добави нападателят.

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Рафиня коментира и пътя си до сегашната водеща роля в отбора, след като в началото не успя да оправдае очакванията към себе си. „Промених ситуацията си с личните си резултати. Още от първия ден давах най-доброто от себе си. Може би в началото не постигах резултатите, които хората очакваха от мен, но аз знаех на какво съм способен. Когато нещата не вървят добре, трябва да намериш най-добрия начин да ги промениш. Винаги съм правил това, което правя и сега – отдавал съм живота си на отбора, с интензивност“, обясни той. Бразилецът призна, че е бил изненадан от головите си показатели след преквалифицирането му в централен нападател, но е направил всичко необходимо, за да се приспособи към новата позиция. „Не очаквах да стигна дотук с толкова много голове. Сменях позициите си в клуба, винаги търсейки най-доброто за съотборниците и треньора. Когато ми казаха да играя като номер 9, дадох всичко от себе си, за да се адаптирам. Знаех, че мога да вкарвам голове с качеството, което имаме в отбора, но числата малко ме изненадаха. Сега вярвам, че можем да стигнем много по-далеч“, завърши капитанът на Барселона.

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