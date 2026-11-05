Рафиня се обвърза дългосрочно с Барселона

Крилото на Барселона Рафиня официално продължи договора си до 30 юни 2030 година, обявиха от клуба. Бразилският нападател подписа новия си контракт в присъствието на президента Жоан Лапорта, като така удължи с две години досегашното си споразумение, което изтичаше през 2028-а. 29-годишният футболист е капитан на каталунците и се намира в отлична форма от началото на сезона.

He knows what these colors mean. 💙❤️ https://t.co/rzV3p1Xh30 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2026

Новият договор идва след изключително силното представяне на Рафиня, който има 19 гола в 13 официални мача през кампанията – 15 в Ла Лига и четири в Шампионската лига. Бразилецът отбеляза две попадения и при победата с 3:0 над Астън Вила, с което записа дубъл в трети пореден мач. Той вече има 94 гола с екипа на Барселона и се изравни с Роналдиньо по този показател, като е сред най-резултатните бразилци в историята на клуба.

The future is in good hands 🤝🔵🔴 https://t.co/yXfSO7pZZ1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 5, 2026

Рафиня пристигна на „Камп Ноу“ през лятото на 2022 година от Лийдс и постепенно се превърна в една от водещите фигури в състава на Ханзи Флик. С новото споразумение Барселона си осигурява услугите на своя капитан за още няколко сезона, а самият футболист ще продължи да бъде ключова част от проекта на германския наставник.

Рафиня утре официално подписва новия си договор с Барселона

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Снимки: Gettyimages