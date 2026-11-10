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Гол след гол: 32 попадения в 11-ия кръг на Елитната група до 18 години

  • 10 ное 2026 | 13:17
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Единадесетият кръг в Елитната група до 18 години предложи резултатни двубои и общо 32 попадения. Голове бяха отбелязани във всичките осем срещи от програмата.

Най-резултатен бе двубоят между Пирин и Дунав, спечелен от благоевградчани с 5:2. Ботев (Пловдив) победи Ботев (София) с 4:1, а Локомотив (Пловдив) постигна класически успех с 3:0 при гостуването си на Хебър.

В рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички попадения от 11-ия кръг на първенството.

Насладете се на головете от 11-ия кръг в Елитната група до 18 години!

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