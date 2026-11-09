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  2. Дунав (Русе) U18

Пирин вкара пет на Дунав при U18

  • 9 ное 2026 | 14:39
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Пирин вкара пет на Дунав при U18

Пирин победи с 5:2 Дунав в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Благоевградчани отбелязаха четири безответни попадения преди почивката на срещата в Рилци, а Мартин Забунов се отличи с два гола.

Домакините поведоха още в четвъртата минута чрез Забунов, а в десетата Владимир Нурков удвои преднината им. В 29-ата минута Забунов се разписа за втори път, преди Кристиан Грозданов да направи резултата 4:0 в 38-ата.

През второто полувреме Дунав намали изоставането си с попадение на Раян Нейчев в 61-вата минута. В 90-ата Владин Симеонов отбеляза втория гол за русенци.

В третата минута на добавеното време Александър Георгиев се разписа за Пирин и оформи крайното 5:2.

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