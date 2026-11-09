Силна втора част донесе успех на Локомотив (София) срещу Янтра при U18

Локомотив (София) победи с 3:1 Янтра в двубой от 11-ия кръг на Елитната юношеска група до 18 години. Всички попадения в срещата на помощния терен на стадион „Локомотив“ паднаха след почивката.

След нулево първо полувреме домакините поведоха в 65-ата минута чрез Александър Ненов, който се появи в игра на почивката на мястото на Ивайло Младенов.

Янтра изравни в 73-тата минута с попадение на Константин Петков. Само две минути по-късно обаче Денислав Георгиев върна преднината на столичани.

В 90-ата минута Георги Бонев, влязъл като резерва в 72-рата, се разписа за крайното 3:1 и подпечата успеха на Локомотив.

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