Защо Верстапен постоянно се оплаква от превключването на предавките

Макс Верстапен завърши на трета позиция в откриващата свободна тренировка за Гран При на Сао Пауло във Формула 1. Нидерландецът остана на малко над две десети от лидера Ландо Норис с подобрения болид на Макларън, оборудван с ново предно крило, служещо за основа за развитието за 2027 година.

Въпреки че чистото темпо на Ред Бул изглеждаше обещаващо в началото, четирикратният световен шампион далеч не бе доволен от поведението на своя болид RB22. В петъчния следобед ефирът отново бе огласен от познато оплакване на нидерландеца – неприятното усещане и нестабилността при превключването на предавките в низходящ ред.

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„Недопустимо е. Напълно недопустимо е това сваляне на предавките. Какво, по дяволите!“, заяви остро Верстапен към състезателния си инженер Том Харт по време на първата сесия. Харт отново замества титулярния инженер Джанпиеро Ламбиазе през този уикенд, като двамата продължават да изграждат работните си взаимоотношения за в бъдеще.

Пилотът на Ред Бул признава, че изблиците му може да звучат като непрестанно мрънкане, но в Бразилия той поясни, че подобни съобщения се дължат на стремежа му към перфектност и имат за цел да държат отбора нащрек в ключовите фази от състезателния уикенд.

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„Когато ме чувате да се оплаквам от предавките или от нещо друго, то е просто защото никога не се задоволявам с постигнатото. Смятам, че винаги има детайли, които могат да се подобрят - обясни Верстапен. - Винаги се опитвам да изпипвам нещата и да намирам начини за прогрес. Дори да звучи като критика, целта ми е тимът постоянно да следи детайлите и да печели време за обиколка, защото знам, че болидът крие още потенциал.“

Проблемът с превключването на скоростите не се изчерпва само с механиката на смяната им, а се отразява пряко върху стабилността на автомобила, особено в задната част. Това се случва предимно в зоните за спиране, нарушава увереността на състезателя и логично коства ценни десети, което обяснява защо нидерландецът не спира да повдига темата всеки уикенд.

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Тежък волан и напрежение със Строл на старт-финалната права

Поведението на скоростите не бе единственото предизвикателство за Верстапен на пистата „Интерлагос“. Пилотът сигнализира и за необичайно тежко управление, което насочи съмненията към повреда в сервоусилвателя. От Ред Бул потвърдиха, че проблемът се вижда и в телеметрията, след което нидерландецът се пошегува при прибирането си в бокса: „С този волан си направих истинска тренировка!“

Макар че Верстапен трябваше да полага сериозни физически усилия, най-драстичната сцена в първата сесия бе свързана с Ланс Строл. Кадрите от болида на канадския пилот показаха как той навива почти пълен волан в три последователни завоя – нещо крайно необичайно за тази конфигурация на трасето.

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В края на тренировката двамата състезатели се засякоха в спор за по-добра позиция за тренировъчните стартове. От отбора бяха инструктирали Верстапен да направи своя старт от дясната страна на решетката след две загрявания на гумите, където сцеплението е по-високо заради чистата състезателна траектория.

Строл опита да изпревари пилота на Ред Бул, за да заеме именно това място. Нидерландецът обаче не отстъпи и си върна позицията пред болида на Астън Мартин. На канадеца не му остана друг избор, освен да се примири и да проведе старта си от лявата – значително по-мръсна страна на пистата.

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Решен ли е окончателно проблемът с радиото?

Междувременно друга дългогодишна трудност изглежда намира своето решение в Мексико и Бразилия, а именно качеството на радиокомуникацията. Неизправностите в радиовръзката създадоха сериозни главоболия на Ред Бул в Сингапур и Остин, но Верстапен потвърди, че напредъкът е налице.

„Радиото вече работи много по-добре. В Мексико също изпробвахме някои настройки и вероятно остават само минимални корекции за доизкусуряване. Най-важното е, че отборът ме чуваше отлично. Може би за всички останали не беше така, но честно казано, това е страхотно. Трябва да запазим нещата точно по този начин!“, завърши с усмивка Верстапен.

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Снимки: Gettyimages