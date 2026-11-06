Кими Антонели: Подготовката ми за сезон 2027 започва сега

Изминалата седмица се превърна в истински вихър от събития и емоции за новия световен шампион във Формула 1 Андреа Кими Антонели.

След като отпразнува рекордната си титла на подиума след Гран При на Мексико Сити – където беше вдигнат на ръце от Люис Хамилтън и Макс Верстапен – и на последвалото шампионско парти, италианецът веднага трябваше да изпълни редица спонсорски ангажименти в мексиканската столица.

Веднага след това Антонели отлетя за Сао Пауло за изключително специална среща със семейството на своя кумир от детството Айртон Сена. Последваха още партньорски събития по покана на генералния спонсор на Мерцедес – Петронас, преди най-младият шампион в историята на Формула 1 да се върне към състезателните си задължения и да говори пред медиите на пистата „Интерлагос“.

Антонели се срещна със семейството на Айртон Сена в Сао Пауло

Както казва главният герой в класическата лента от 1986 година „Почивният ден на Ферис Бюлър“: „Животът се движи доста бързо. Ако от време на време не спираш и не се оглеждаш, можеш да го пропуснеш.“

За новата суперзвезда на шампионата обаче моментът за почивка и равносметка все още не е настъпил, особено в разгара на изтощителна поредица от три последователни състезателни уикенда.

Шампионът Антонели почита Сена с каската си за Гран При на Сао Пауло

„Преживях невероятна поредица от събития през тези дни. Спечелих шампионата, след това прекарах време със семейството на Сена, което само по себе си беше нещо невероятно. Определено бих искал да имам малко повече време просто да седна, да помисля и да осъзная какво всъщност се случи“, сподели Антонели.



„Все още всичко ми се струва нереално. Тази сутрин отборът ми подари специална тениска и когато я погледнах, си казах: „Уау, това наистина ли е реалност?“. Случват се толкова много неща наведнъж, че съзнанието ми направо се претоварва“, добави италианецът.

Traditions 😘 https://t.co/t2xjRHTrsZ — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 5, 2026

Според Антонели церемонията по връчването на наградите на ФИА на 12 декември в Шанхай ще бъде повратният момент, в който мащабът на историческия му триумф най-накрая ще се осъзнае напълно – когато сезонът е официално приключил, а шампионският трофей е в неговите ръце. Въпросната галавечер ще узакони коронясването на Антонели, но ръководството на Формула 1, съвместно с Мерцедес и ФИА, се постара да отбележи събитието по специален начин още на подиума в Мексико.

Организаторите на церемонията пуснаха емблематичната италианска композиция „Несун Дорма“ – трогателно съвпадение, тъй като това е била любимата мелодия на покойния дядо на Антонели. Това предизвика силна емоционална реакция у младия пилот. След това прозвуча и песента „Сара перке ти амо“, която звуча и на „Монца“ след забележителната му победа там.

Behind the scenes 👀 Capturing the moment Kimi celebrated his world title! #F1 #MexicoGP https://t.co/qpGrxOKQ3s — Formula 1 (@F1) November 4, 2026

„Първата песен ме разчувства изключително много, защото моят дядо винаги я слушаше. Беше невероятно специално да я чуя точно тогава. Вярвам, че той би се гордял много с мен“, призна разплаканият пилот.

В Сао Пауло обаче Антонели даде ясна заявка, че отлага празненствата до края на шампионата. В Бразилия фокусът отново е изцяло върху състезателния процес, тъй като със спечелената титла италианецът вече може да насочи вниманието си към нейната защита през следващия сезон.

Here comes the champion! 👑 #F1 #BrazilGP @MercedesAMGF1 https://t.co/oNCgIxSlFs — Formula 1 (@F1) November 5, 2026

„Много съм развълнуван да бъда тук. Това е отлична възможност да опитаме да завършим годината на върха, но също така чувствам, че подготовката ми за следващия сезон започва отсега. Ще бъде важно да завършим кампанията силно, за да натрупаме увереност за 2027 година. А след като сезонът свърши, ще имам няколко дни да се насладя на всичко останало“, закани се световният шампион.

Доминацията му през 2026 година и предварително подпечатаната шампионска титла му дават лукса да атакува оставащите четири старта напълно освободен от напрежение. Дали Формула 1 ще види по-агресивен Антонели? Със сигурност по-спокоен, но италианецът подчертава, че за него остава водещо да не губи интензивността, която му осигури девет победи в състезания от началото на кампанията.

How it started vs how it's going for Kimi Antonelli 😏 #F1 #MexicoGP https://t.co/RlztIGZbn6 — Formula 1 (@F1) November 3, 2026

„Няма да бъда толкова напрегнат сега, след като индивидуалният шампионат е решен. Мисля, че ще се наслаждавам още повече на пилотирането. Важното обаче е да не се отпускам прекалено. Трябва да запазим същото темпо. Разбира се, предстои ни да подпечатаме и титлата при конструкторите, като ще бъде страхотно да го постигнем още този уикенд. От моя страна просто ще преследвам победата. Ще изляза на пистата със същата решителност, интензивност и глад за успех. По-спокоен... но в границите на разумното“, завърши Антонели.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Gettyimages