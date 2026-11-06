Деймън Хил: Ферари да направи Хамилтън пилот №1 и ще спечели

Световният шампион във Формула 1 за 1996 година Деймън Хил призова ръководството на Ферари да обяви Люис Хамилтън за пилот №1 в отбора.

Взаимоотношенията между Хамилтън и съотборника му Шарл Леклер се обтегнаха сериозно след сблъсъка им още в първата обиколка на Гран При на Мексико Сити миналия уикенд, което породи въпросителни около съвместното им бъдеще в тима.

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Седемкратният световен първенец разкритикува подхода на Леклер, определяйки го като „всичко или нищо“, и потвърди острите си коментари преди надпреварата за Гран При на Сао Пауло този уикенд, заявявайки, че намерение да си мълчи. Британецът се съгласи и с мненията, че монегаскът се състезава значително по-агресивно срещу него, отколкото срещу останалите съперници на пистата.

Хил взе отношение по разрастващия се конфликт в Скудерията и изрази убеденост, че италианският тим трябва да даде пълен приоритет на британеца.

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„Ето какво е моето мнение за спора между Люис и Шарл – изразих го и по време на коментара си за ВВС5 Live в неделя в Мексико: направете Люис първи пилот на Ферари. Решете проблема. Изяснете го официално. Това ще сложи край на всички спорове. Люис ще постигне нужните резултати за Ферари, стига да застанат на сто процента зад него“, написа Хил в социалната мрежа Туитър.

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Говорейки пред медиите в падока на пистата „Интерлагос“ в четвъртък, Хамилтън заяви:

„Виждам точно това, което виждате и вие. В Сингапур той водеше битка гума до гума, беше изцяло от вътрешната страна, беше спечелил лидерството на първи завой и върна газта. Определено се състезава по различен начин. Ако погледнете предишните му съотборници, беше същото и със Себастиан, и с Карлос.“

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Относно бурните си радиосъобщения към бокса на Ферари по време на състезанието в Мексико, британският състезател добави:

„Винаги съм се опитвал да подхождам с уважение. Естествено, не е толкова лесно за един отбор да приеме фигура като мен, защото съм много директен и постоянно настоявам за множество промени. И ще продължавам да изисквам още. Докато съм тук, нещата ще стоят по този начин. Дойдох, за да побеждавам, а за да побеждаваш, трябва да работиш рамо до рамо с всички около теб.“

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Очаква се шефът на Ферари Фред Васьор да проведе ключови разговори с двамата си пилоти в Бразилия, за да изчисти напрежението след скъпоструващата им битка в началото на мексиканската надпревара.

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Снимки: Gettyimages