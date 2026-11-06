Норис преследва първи подиум от пет кръга насам с подобрения болид на Макларън

Ландо Норис изрази надежда, че най-новият пакет с подобрения на Макларън ще върне отбора в битката за призовите места още този уикенд. Базираният в Уокинг тим в момента преминава през най-дългата си серия без подиум от началото на сезона.

Британският пилот и неговият екип не са се качвали на почетната стълбичка в пет поредни надпревари – суша, започнала в Азербайджан. В този период резултатите на Норис варираха от четвърто място до отпадане в Баку.

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Ландо Норис оглави класирането в първата тренировка в Сао Пауло

За състезанието за Гран При на Сао Пауло Макларън подготви ревизирано предно крило, модифицирано задно крило и нови компоненти по пода на болида. Целта е да се навакса изоставането в аеродинамиката спрямо основните съперници Ред Бул, Ферари и Мерцедес. Според тима новите елементи представляват и ранен тест на концепцията за предното крило на автомобила за следващия сезон.

Норис обаче предупреди, че пакетът крие своите рискове и може да направи управлението на и без това трудния MCL40 още по-непредвидимо при каране на лимита.

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Британецът се стреми към челната тройка възможно най-скоро

Запитан дали новите компоненти ще позволят на тима отново да се бори за подиуми, Норис заяви пред медиите, че все още не е сигурен в ефекта, но черпи увереност от показаната напоследък скорост.

„Надявам се, макар че няма как да знам предварително. Смятам, че в последните няколко състезателни уикенда темпото ни в неделите далеч не беше лошо“, посочи британецът.

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„Ако нещата се бяха развили само с една идея по-добре – говорим за съвсем малки детайли – със сигурност щяхме да постигнем по-високи резултати. Надявам се, че новостите за този уикенд ще ни наклонят точно в правилната посока.“

„Естествено, не очаквам внезапно да започнем да печелим състезания, но напоследък не бяхме далеч от челото. Автомобилът има определени слаби места, а трудното му управление е сред основните фактори в момента, но потенциал определено има.“

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„Надявам се нововъведенията да ни осигурят малко по-предна позиция в квалификацията, за да имаме по-добри шансове в самото състезание. И разбира се, голямата ми цел е да се върна на подиума възможно най-скоро“, завърши Норис.

Програма на уикенда за Гран При на Сао Пауло във Формула 1

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Снимки: Gettyimages