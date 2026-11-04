Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Берое отстъпи на Партизан в Адриатическата лига

  • 4 ное 2026 | 22:02
  • 436
  • 0
Берое отстъпи на Партизан в Адриатическата лига

Берое допусна домакинска загуба с 61-74 от Партизан във втория си мач от Група В на Адриатическата лига по баскетбол.

В Стара Загора българският тим направи слабо първо полувреме, в което вкара само 23 точки срещу двойно повече - 46, за Партизан. През второто полувреме старозагорки показаха по-добро представяне и спечелиха и двете четвърти, но това не им бе достатъчно за обрат, а само за по-почетна загуба.

За Берое, който все още търси първи успех в надпреварата, Бри Гънълс вкара 21 точки, 15 прибави Кая Харисън, а с 12 остана Гергана Маданкова.

За тима на Партизан, който е лидер в групата с три победи от три мача, Джесика Тимънс и Изабел Варежао завършиха с по 15 точки.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

В драматичен мач: Локомотив Пловдив "изкова" трети успех във ФИБА Къп

В драматичен мач: Локомотив Пловдив "изкова" трети успех във ФИБА Къп

  • 4 ное 2026 | 20:56
  • 4729
  • 4
Шумен не срещна затруднения срещу Ямбол за край на четвъртия кръг в Sesame НБЛ

Шумен не срещна затруднения срещу Ямбол за край на четвъртия кръг в Sesame НБЛ

  • 4 ное 2026 | 19:49
  • 1439
  • 3
Сериозен удар по ПАОК преди мача с Балкан

Сериозен удар по ПАОК преди мача с Балкан

  • 4 ное 2026 | 17:34
  • 1336
  • 0
Пуснаха билетите за мачовете от евроквалификациите при жените

Пуснаха билетите за мачовете от евроквалификациите при жените

  • 4 ное 2026 | 16:43
  • 677
  • 0
Итудис преди Барселона: Излизаме срещу напълно прероден отбор, трябва да отговорим на тяхната енергия

Итудис преди Барселона: Излизаме срещу напълно прероден отбор, трябва да отговорим на тяхната енергия

  • 4 ное 2026 | 16:03
  • 576
  • 0
Юджийн Джърман пред Sportal.bg: Максимален хъс е ключът срещу Барселона

Юджийн Джърман пред Sportal.bg: Максимален хъс е ключът срещу Барселона

  • 4 ное 2026 | 15:43
  • 479
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 4 ное 2026 | 21:15
  • 327370
  • 94
Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

Невероятно! Българският великан отново е на върха на света! Брутален резултат за Карлос Насар!

  • 4 ное 2026 | 14:55
  • 105364
  • 355
Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

Гиздол: Графикът на ЦСКА е луд и странен, познавам един играч на ПАО, по-добре да беше играл за нас

  • 4 ное 2026 | 19:27
  • 17344
  • 45
Хулио Веласкес: Няма да променим идентичността си дори и срещу Реал Мадрид

Хулио Веласкес: Няма да променим идентичността си дори и срещу Реал Мадрид

  • 4 ное 2026 | 17:17
  • 18939
  • 47
Блестящи голове донесоха драматичен успех на Реал Мадрид

Блестящи голове донесоха драматичен успех на Реал Мадрид

  • 4 ное 2026 | 21:41
  • 22815
  • 252
Ливърпул преживя нов турски кошмар

Ливърпул преживя нов турски кошмар

  • 4 ное 2026 | 21:38
  • 19043
  • 31