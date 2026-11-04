Берое отстъпи на Партизан в Адриатическата лига

Берое допусна домакинска загуба с 61-74 от Партизан във втория си мач от Група В на Адриатическата лига по баскетбол.



В Стара Загора българският тим направи слабо първо полувреме, в което вкара само 23 точки срещу двойно повече - 46, за Партизан. През второто полувреме старозагорки показаха по-добро представяне и спечелиха и двете четвърти, но това не им бе достатъчно за обрат, а само за по-почетна загуба.

За Берое, който все още търси първи успех в надпреварата, Бри Гънълс вкара 21 точки, 15 прибави Кая Харисън, а с 12 остана Гергана Маданкова.



За тима на Партизан, който е лидер в групата с три победи от три мача, Джесика Тимънс и Изабел Варежао завършиха с по 15 точки.

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