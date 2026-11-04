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Дея спорт с първа победа в WINBET Супер Волей

  • 4 ное 2026 | 20:39
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Отборът на Дея спорт (Бургас) записа първа победа за сезона в WINBET Супер Волей. Воденият от Георги Димитров се наложи у дома над Пирин (Разлог) с 3:0 (26:24, 25:20, 25:19) в среща от междинния 3-и кръг, играна тази вечер в зала "Младост" пред 120 зрители.

Така двата тима имат по 1 победа, 2 загуби и 3 точки във временното класиране.

В редовния 4-и кръг Дея спорт е отново домакин, но на Локомотив Авиа (Пловдив), докато Пирин ще приеме Дунав (Русе). И двата мача са в събота (7 ноември).

Най-полезен за Дея спорт стана Цветан Соколов с 15 точки (1 блок и 47% ефективност в атака - +19). Валентин Братоев добави още 12 точки (1 блок, 1 ас, 45% ефективност в атака и 65% позитивно посрещане - +8) за успеха.

Но за Играч на мача беше обявен Ерик Стоев от победителите.

За гостите от Пирин Иван Тасев беше единственият с двуцифров актив, след като завърши с 10 точки.

ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) — ПИРИН (РАЗЛОГ) 3:0 (26:24, 25:20, 25:19)

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 5, Виктор Бодуров 7, Константин Динов 8, Валентин Братоев 12, Цветан Соколов 15, Ерик Стоев 9 — Хироки Кото-либеро

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ

ПИРИН: Любомир Агонцев 1, Павел Душков 6, Виктор Томов 6, Костадин Гаджанов 4, Димитър Дулчев 5, Иван Тасев 10 — Дафин Коцаков-либеро (Любомир Златков 1, Михаил Петров 1, Вилиан Хаджиев 1, Ерик Георгиев 8)

Старши треньор: БЛАГОВЕСТ КАТРАНДЖИЕВ.

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