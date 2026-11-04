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Наполи мечтае за Гави, но трансферът изглежда невъзможен

  • 4 ное 2026 | 16:55
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Наполи мечтае за Гави, но трансферът изглежда невъзможен

Наполи проявява сериозен интерес към полузащитника на Барселона Гави и следи отблизо ситуацията около него, съобщава „Калчомеркато“. Спортният директор на неаполитанците Джовани Мана вече е осъществил контакт с обкръжението на халфа, за да проучи плановете му и да провери възможността за евентуална сделка, ако испанският национал не получи желаната роля в състава на Ханзи Флик. 

Идеята на южняците е да привлекат таланта под наем с опция за закупуване – вариант, който би спестил сериозна първоначална инвестиция. 

Този интерес обаче се сблъсква с почти непреодолими препятствия. Ръководството на Барселона категорично не обмисля раздяла с играча, а самият Гави също няма никакво намерение да напуска клуба – нито през зимния трансферен прозорец, нито през лятото. 

Макар че в момента получава по-малко игрови минути, полузащитникът остава важна фигура в концепцията на Флик. Германският наставник цени изключително много неговия борбен характер, интензитет и способността му да повишава изискванията към целия състав. За треньора присъствието на Гави е от съществено значение за запазването на конкурентоспособността на отбора в сгъстения график през сезона. 

Самият футболист подхожда с търпение към ситуацията. След като преодоля две тежки контузии, той е наясно, че се нуждае от време, за да възвърне оптималното си състояние и игрова стабилност. Макар да изпитва известно безпокойство от ограничения си престой на терена, халфът не дава никакви индикации, че би изслушал чужди оферти. Още през изминалото лято клубове от английската Висша лига опитаха да го привлекат, но младокът категорично затвори вратата. Позицията му остава непроменена – той наскоро преподписа договора си и остава верен на мечтата си за дълга кариера с екипа на каталунците. 

На „Спотифай Камп Ноу“ разглеждат Гави като фундаментална част от настоящето и бъдещето на клуба. Очакванията на Флик са испанецът постепенно да навлезе в най-добрата си форма и да играе все по-ключова роля с напредването на кампанията. 

Така Наполи ще трябва да се примири и да следи обстановката само от разстояние. Дори спортният директор Джовани Мана да търси пролука на пазара, приоритетът на Гави е ясен – да си върне лидерската роля в Барселона, а не да търси развитие далеч от клуба.

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