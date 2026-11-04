Локомотив Пловдив гони трети успех във ФИБА Къп

Отборът на Локомотив Пловдив излиза срещу азербайджанския Нефтчи в мач от петия кръг на турнира ФИБА Къп. Срещата е днес от 19:00 часа в пловдивската зала "Сила", а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

"Смърфовете" се представят доста добре до момента на европейската сцена, като на този етап имат две победи и две загуби в сметката си и заемат четвърто място в своята Група Н. Съперникът им пък е на дъното в таблицата без успех до този момент, като има записани четири поражения от началото на сезона в надпреварата.

Старши треньорът на Локо Асен Николов отново няма да може да разчита на трайно контузеният Кръстан Кръстанов. Не е ясно дали на паркета ще се появи и Айзея Томпсън, който също се възстановява от травма.

Снимка: ФИБА

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