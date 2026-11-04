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Недалин Христов завоюва сребро на Световното по канадска борба

  • 4 ное 2026 | 11:44
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Недалин Христов завоюва сребро на Световното по канадска борба

Българският състезател по канадска борба Недалин Христов спечели сребърен медал в категория до 90 кг, лява ръка, на Световното първенство по канадска борба в Ню Делхи (Индия).

Със сила, характер и борбен дух той заслужи мястото си сред най-добрите в света и донесе още един медал за българския отбор.

В индийската столица до 7-и ноември се провеждат едновременно 47-ото Световно първенство по канадска борба и 28-ото Световно първенство за хора с увреждания.

Вчера Йордан Цонев стана световен шампион по канадска борба в категория до 110 кг (лява ръка), а по-рано през миналата седмица Петър Кръстев стъпи на върха на почетната стълбичка при състезанието за хора с увреждания. Димитър Ангелов пък стана първенец при юношите в категория до 70 кг на дясна ръка.

След успешното представяне на Европейското първенство в Будапеща, където България се прибрa с 26 медала, националният отбор ще се опита да се заяви като един от фаворитите и на Световната сцена.

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