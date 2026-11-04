Теодор Митев и Елена Попиванова са мотивирани да тренират повече след Младежката олимпиада

Националите по бадминтон Теодор Митев и Елена Попиванова са мотивирани да тренират повече след участието си на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Митев записа две победи и една загуба, а Попиванова - един успех и две поражения, което не им позволи да продължат на четвъртфиналите.

"Атмосферата беше страхотна, наистина страхотна, но в групите, може би малшанс извадих, че съм с първия в света. Другите двама успях да ги победя без никакъв проблем. С него след много труден мач не успях да го преодолея и той преминава напред. И затова оставам на девето място", каза Митев.

"Атмосферата на цялата Олимпиада е прекрасна, селото е наистина много хубаво, също така залата е много добра. За представянето, можех и по-добре, имах добра група, дадох всичко от себе си в това, което мога в момента", заяви Попиванова.

"Със сигурност действа много мотивиращо и само може да те кара да работиш повече за следващата Олимпиада", коментира Митев.

"Да, със сигурност е мотивиращо и наистина те кара да почнеш да тренираш повече и да искаш повече от себе си. Няма да имаме почивка, ще продължаваме да тренираме, да ставаме по-добри и да правим по-големи успехи", допълни Попиванова.

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