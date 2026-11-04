Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Теодор Митев и Елена Попиванова са мотивирани да тренират повече след Младежката олимпиада

  • 4 ное 2026 | 09:45
  • 306
  • 0
Теодор Митев и Елена Попиванова са мотивирани да тренират повече след Младежката олимпиада

Националите по бадминтон Теодор Митев и Елена Попиванова са мотивирани да тренират повече след участието си на Младежките олимпийски игри в Дакар 2026.

Митев записа две победи и една загуба, а Попиванова - един успех и две поражения, което не им позволи да продължат на четвъртфиналите.

"Атмосферата беше страхотна, наистина страхотна, но в групите, може би малшанс извадих, че съм с първия в света. Другите двама успях да ги победя без никакъв проблем. С него след много труден мач не успях да го преодолея и той преминава напред. И затова оставам на девето място", каза Митев.

"Атмосферата на цялата Олимпиада е прекрасна, селото е наистина много хубаво, също така залата е много добра.  За представянето, можех и по-добре, имах добра група, дадох всичко от себе си в това, което мога в момента", заяви Попиванова.

"Със сигурност действа много мотивиращо и само може да те кара да работиш повече за следващата Олимпиада", коментира Митев.

"Да, със сигурност е мотивиращо и наистина те кара да почнеш да тренираш повече и да искаш повече от себе си. Няма да имаме почивка, ще продължаваме да тренираме, да ставаме по-добри и да правим по-големи успехи", допълни Попиванова.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Антон Ризов влезе в топ 50 на 10 метра пушка на Световното

Антон Ризов влезе в топ 50 на 10 метра пушка на Световното

  • 3 ное 2026 | 18:45
  • 1238
  • 0
Йордан Цонев е световен шампион на лява ръка

Йордан Цонев е световен шампион на лява ръка

  • 3 ное 2026 | 17:56
  • 1532
  • 0
Ясен е планът за 110-ото издание на Джиро д'Италия

Ясен е планът за 110-ото издание на Джиро д'Италия

  • 3 ное 2026 | 15:04
  • 2960
  • 0
Теодор Митев загуби от водача в схемата на Младежката олимпиада в Дакар

Теодор Митев загуби от водача в схемата на Младежката олимпиада в Дакар

  • 3 ное 2026 | 13:08
  • 677
  • 0
Елена Попиванова допусна първа загуба на турнира по бадминтон на Младежките олимпийски игри

Елена Попиванова допусна първа загуба на турнира по бадминтон на Младежките олимпийски игри

  • 3 ное 2026 | 00:53
  • 1542
  • 0
Седем държави в битка за домакинството на Олимпийските игри през 2036 година

Седем държави в битка за домакинството на Олимпийските игри през 2036 година

  • 2 ное 2026 | 20:13
  • 1344
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

  • 4 ное 2026 | 08:04
  • 8398
  • 10
ЦСКА замина за Гърция

ЦСКА замина за Гърция

  • 4 ное 2026 | 08:53
  • 4127
  • 3
Карлос Насар атакува четвърто световно злато

Карлос Насар атакува четвърто световно злато

  • 4 ное 2026 | 07:45
  • 11447
  • 7
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:15
  • 319687
  • 93
Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

Шампионската лига продължава с нови девет вълнуващи срещи

  • 4 ное 2026 | 05:36
  • 9793
  • 0
Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

Магическо второ полувреме на Ман Юнайтед донесе пълен обрат над Рома

  • 3 ное 2026 | 23:59
  • 43397
  • 78