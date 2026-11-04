Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:20: Септември – Фиорентина | Младежка Шампионска лига |
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове

Налбантова допусна загуба на силен турнир в Република Корея

  • 4 ное 2026 | 11:48
  • 139
  • 0

Калояна Налбантова допусна загуба в първия кръг на международния турнир по бадминтон "World Tour Super 500" в Йосу Сити (Република Корея) с награден фонд 500 хиляди долара.

Българката отстъпи пред водачката в схемата Ан Се-йон с 6:21, 8:21 за 39 минути на корта. Представителката на домакините е настояща световна номер 1 по бадминтон при жените, олимпийска шампионка от Париж 2024 и двукратна световна шампионка (2023, 2026).

В турнира ще участват още Стефани Стоева и Габриела Стоева, които са поставени под номер 3 в схемата на двойки жени и ще започнат директно от осминафиналите.

На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев стартират от основната схема.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Антон Ризов влезе в топ 50 на 10 метра пушка на Световното

Антон Ризов влезе в топ 50 на 10 метра пушка на Световното

  • 3 ное 2026 | 18:45
  • 1266
  • 0
Йордан Цонев е световен шампион на лява ръка

Йордан Цонев е световен шампион на лява ръка

  • 3 ное 2026 | 17:56
  • 1560
  • 0
Ясен е планът за 110-ото издание на Джиро д'Италия

Ясен е планът за 110-ото издание на Джиро д'Италия

  • 3 ное 2026 | 15:04
  • 3051
  • 0
Теодор Митев загуби от водача в схемата на Младежката олимпиада в Дакар

Теодор Митев загуби от водача в схемата на Младежката олимпиада в Дакар

  • 3 ное 2026 | 13:08
  • 689
  • 0
Елена Попиванова допусна първа загуба на турнира по бадминтон на Младежките олимпийски игри

Елена Попиванова допусна първа загуба на турнира по бадминтон на Младежките олимпийски игри

  • 3 ное 2026 | 00:53
  • 1547
  • 0
Седем държави в битка за домакинството на Олимпийските игри през 2036 година

Седем държави в битка за домакинството на Олимпийските игри през 2036 година

  • 2 ное 2026 | 20:13
  • 1353
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

  • 4 ное 2026 | 08:04
  • 11468
  • 33
ЦСКА пристигна в Гърция

ЦСКА пристигна в Гърция

  • 4 ное 2026 | 11:52
  • 1121
  • 1
Карлос Насар атакува четвърто световно злато

Карлос Насар атакува четвърто световно злато

  • 4 ное 2026 | 07:45
  • 15755
  • 14
Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

  • 4 ное 2026 | 07:52
  • 14581
  • 29
Септември излиза за честта си срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

Септември излиза за честта си срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

  • 4 ное 2026 | 11:56
  • 3304
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:15
  • 320236
  • 93