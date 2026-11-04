ПАОК надви Рома в най-резултатния мач без продължение в историята на ЕвроКъп

ПАОК победи Рома на Лука Дончич със 113:111 в мач, в който двата отбора поставиха рекорд за резултатност в Еврокупата. Те отбелязаха общо 224 точки за 40 минути – с три повече от предишното върхово постижение.

Рекордът от 221 точки бе поставен през сезон 2025/26 при победата на Умана Рейер Венеция над Нептунас Клайпеда със 118:103. Дотогава най-резултатен бе двубоят от сезон 2012/13, в който Цървена звезда се наложи над Динамо Сасари със 116:104 – общо 220 точки.

BEN MOORE FOR THE WIN! 🚨 @PAOKbasketball takes the win with a spectacular finish! 🤯 https://t.co/iffkWz3ifm — BKT EuroCup (@EuroCup) November 3, 2026

Брийн Тири бе най-резултатен на паркета с 27 точки за ПАОК. Той вкара шест от 16-те тройки на солунчани, които завършиха с 45,7% успеваемост зад дъгата (16 от 35). Чеди Осман добави 25 точки и реализира всичките си 12 наказателни удара. Маркъс Фостър съшо изигра ключова роля за успеха като се отчете с 20 точки и четири асистенции, а Ник Калатес раздаде девет асистенции и завърши със седем точки и пет борби.

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