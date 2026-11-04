Евролигата започна дисциплинарно производство срещу Янакопулос след жалба на Олимпиакос

Евролигата започна дисциплинарно производство срещу собственика на Панатинайкос Димитрис Янакопулос заради негови публикации в платформата “Инстаграм”, съобщиха от Олимпиакос. Клубът от Пирея подаде жалба, след като Янакопулос сподели кадри с транспарант и обидни скандирания от трибуните по време на мача между Панатинайкос и Баскония в Атина.

На двубоя от седмия кръг на Евролигата на 22 октомври привърженици на домакините издигнаха транспарант с изразите “уредени мачове“ и “мръсни пари“ и с препратка към Пирея. Според Олимпиакос текстът и скандиранията внушават връзка между клуба, старши треньора му Георгиос Барцокас и разследването за евентуално манипулиране на мачове в гръцкия баскетбол. В жалбата си клубът определя посланията като клевета и посочва, че чрез публикациите на Янакопулос са достигнали до по-широка аудитория.

На 29 октомври дисциплинарният съдия на Евролигата глоби Панатинайкос за транспаранта и скандиранията. Олимпиакос не посочи размера на глобата. Производството срещу Янакопулос е отделно и се отнася до действията му в социалните мрежи.

В отговор Панатинайкос обвини съперника си, че мълчи за разследването, докато подава жалби за случилото се на трибуните. Атинският клуб припомни, че Олимпиакос беше първият, който сърдечно поздрави Вангелис Лиолиос – който в момента е под домашен арест – когато той беше избран за президент на Гръцката федерация по баскетбол, като оцени работата му до този момент като “отлична“.

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