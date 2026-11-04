Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:20: Септември – Фиорентина | Младежка Шампионска лига |
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Реал Мадрид остана без още една от звездите си за мача с Панатинайкос

  • 4 ное 2026 | 10:46
  • 640
  • 0
Реал Мадрид остана без още една от звездите си за мача с Панатинайкос

Факундо Кампацо ще пропусне мача на Реал Мадрид срещу Панатинайкос от 10-ия кръг на Евролигата. Аржентинският гард е с мускулна травма на крака, а срокът за завръщането му остава неясен.

“Не разчитаме на него. Не мога да ви дам конкретен срок за възстановяване“, заяви старши треньорът на мадридчани Педро Мартинес преди двубоя.

Мартинес няма да може да разчита и на Тео Маледон и Микаел Янтунен. Двамата се контузиха срещу Фенербахче в предишния кръг. Габриел Дек и Усман Гаруба продължават да се възстановяват от травми, които ще ги държат извън игра за по-дълго.

Докато американският гард Ник Смит-младши получи лекарско разрешение да се върне на паркета и може да играе срещу гранда от Атина.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Георги Боянов е MVP на месец октомври в Sesame НБЛ

Георги Боянов е MVP на месец октомври в Sesame НБЛ

  • 3 ное 2026 | 20:17
  • 1457
  • 0
Улрих Чомче пред Sportal.bg: Отиваме да победим и да ги разбием

Улрих Чомче пред Sportal.bg: Отиваме да победим и да ги разбием

  • 3 ное 2026 | 19:39
  • 3546
  • 4
Балкан замина за Сараево в добро настроение, но с две липси в състава

Балкан замина за Сараево в добро настроение, но с две липси в състава

  • 3 ное 2026 | 19:26
  • 5637
  • 5
Ти Джей Шортс е MVP на месеца в Евролигата

Ти Джей Шортс е MVP на месеца в Евролигата

  • 3 ное 2026 | 15:24
  • 560
  • 0
Български национал в спор с двама играчи на Апоел за най-добри показатели

Български национал в спор с двама играчи на Апоел за най-добри показатели

  • 3 ное 2026 | 14:52
  • 2553
  • 0
Везенков и Милър-Макинтайър в челните места на класациите в Евролигата

Везенков и Милър-Макинтайър в челните места на класациите в Евролигата

  • 3 ное 2026 | 14:49
  • 1226
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

Паро към ЦСКА: Там беше нещо страшно, не те оставят на мира, но трябва да върнем големите европейски вечери

  • 4 ное 2026 | 08:04
  • 11438
  • 33
ЦСКА пристигна в Гърция

ЦСКА пристигна в Гърция

  • 4 ное 2026 | 11:52
  • 1053
  • 1
Карлос Насар атакува четвърто световно злато

Карлос Насар атакува четвърто световно злато

  • 4 ное 2026 | 07:45
  • 15678
  • 14
Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

Мачът, който шокира Европа! “Звездният” ПАО постъпи нечестно спрямо ЦСКА и си изпати жестоко

  • 4 ное 2026 | 07:52
  • 14519
  • 29
Септември излиза за честта си срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

Септември излиза за честта си срещу Фиорентина в Младежката Шампионска лига

  • 4 ное 2026 | 11:56
  • 3263
  • 1
Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 3 ное 2026 | 06:15
  • 320232
  • 93