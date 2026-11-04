Реал Мадрид остана без още една от звездите си за мача с Панатинайкос

Факундо Кампацо ще пропусне мача на Реал Мадрид срещу Панатинайкос от 10-ия кръг на Евролигата. Аржентинският гард е с мускулна травма на крака, а срокът за завръщането му остава неясен.

“Не разчитаме на него. Не мога да ви дам конкретен срок за възстановяване“, заяви старши треньорът на мадридчани Педро Мартинес преди двубоя.

Мартинес няма да може да разчита и на Тео Маледон и Микаел Янтунен. Двамата се контузиха срещу Фенербахче в предишния кръг. Габриел Дек и Усман Гаруба продължават да се възстановяват от травми, които ще ги държат извън игра за по-дълго.

Докато американският гард Ник Смит-младши получи лекарско разрешение да се върне на паркета и може да играе срещу гранда от Атина.

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