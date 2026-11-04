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Балкан продължава да търси първия си успех в ЕвроКъп, този път в Сараево

  • 4 ное 2026 | 06:55
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Отборът на Балкан гостува на Босна Роял в мач от шестия кръг на турнира ЕвроКъп. Срещата е днес от 20:30 часа в Сараево, а Sportal.bg ще ви даде възможност да я проследите на живо.

Българският шампион замина за поредното предизвикателство на европейската сцена без Дарнел Едж и Алекс Дукас, а в състава попадна българският национал Иван Спиров.

До момента тимът от Ботевград няма победа в надпреварата, като допусна пет поражения. Босна Роял пък е с два успеха и три загуби в сметката си.

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