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  2. Левски 2007 (Левски)

Дочко Дочев: Защитавам си отбора, защото три дни се пишат неверни твърдения

  • 3 ное 2026 | 10:55
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Дочко Дочев: Защитавам си отбора, защото три дни се пишат неверни твърдения

Президентът и старши треньор на ОФК Левски 2007 Дочко Дочев отговори на нападките от страна на Янтра (Полски Тръмбеш) след съботния мач между двата тима, спечелен от „синьо-белите“ с 3:2 у дома. Гостите са със сериозни претенции относно съдийството и дори твърдят, че обмисляли да извадят тима и да доведат до прекратяване срещата.

„Защитавам си отбора, защото не искам да се хвърля вина върху него за груба игра. Ние нямаме футболисти, които да действат грубо в състава. Гостите от Полски Тръмбеш скачаха за всяка ситуация още от дузпата, която отсъдиха в наша полза през първото полувреме. А тя е абсолютно чиста. Да не говорим и за втория жълт картон за техния състезател. Той дори си беше за директен червен картон. Нашият играч има рани от бутоните му“, каза Дочев.  

„Изпратили сме видео до Зоналния съвет на БФС – Велико Търново и сами може да се убедят в това, че от Полски Тръмбеш не са прави за ситуациите, за които три дни пишат неверни твърдения в социалните мрежи и медиите“, добави Дочко Дочев. Сами може да видите и финалните две положения, които будят някакви съмнения относно съдийските отсъждания. В първият случай гостите твърдят, че има неотсъдена дузпа в тяхна полза:

"Трябва да благодарим на нашата публика, че въпреки провокациите от страна на цялата пейка на гостите, запази самообладание и спазваше добрия тон. Дори накрая се зарадва на победата и на зрелището, което се получи“, завърши президентът на ОФК Левски 2007.

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