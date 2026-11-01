Живко Бояджиев за загубата в Шумен

Волов Шумен 2007 победи гостуващия му Олимпик (Варна) с 2:1. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 надви Олимпик

Живко Бояджиев от треньорския щаб на варненци коментира пред клубния сайт.

„През първото полувреме играхме слабо, пресираха ни добре и не успяхме да си покажем играта. През втората част направихме корекции, но точно тогава получихме голове. Започнахме да играем добре и тогава ни вкараха головете. Все пак имахме положения, но ни победиха заслужено. Те са си добър отбор и влязохме малко респектирани. Не получихме чиста дузпа, седем минути преди края. Вратарят им закъсня, нашият играч го прехвърли и стражът го отнесе, но не последва наказателен удар. Вместо това нападателят ни получи картон. Накарахме ги да треперят накрая, но бързо допуснатите голове си повлияха. Не сме и очаквали нещо кой знае колко различно. Такива мачове са полезни за нас, защото отборът на Шумен играе добре“.

Снимка: olimpikvarna.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google