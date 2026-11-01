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Живко Бояджиев за загубата в Шумен

  • 1 ное 2026 | 13:44
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Живко Бояджиев за загубата в Шумен

Волов Шумен 2007 победи гостуващия му Олимпик (Варна) с 2:1. Срещата е от 12-ия кръг на Североизточната Трета лига.

Волов Шумен 2007 надви Олимпик
Волов Шумен 2007 надви Олимпик

Живко Бояджиев от треньорския щаб на варненци коментира пред клубния сайт.

„През първото полувреме играхме слабо, пресираха ни добре и не успяхме да си покажем играта. През втората част направихме корекции, но точно тогава получихме голове. Започнахме да играем добре и тогава ни вкараха головете. Все пак имахме положения, но ни победиха заслужено. Те са си добър отбор и влязохме малко респектирани. Не получихме чиста дузпа, седем минути преди края. Вратарят им закъсня, нашият играч го прехвърли и стражът го отнесе, но не последва наказателен удар. Вместо това нападателят ни получи картон. Накарахме ги да треперят накрая, но бързо допуснатите голове си повлияха. Не сме и очаквали нещо кой знае колко различно. Такива мачове са полезни за нас, защото отборът на Шумен играе добре“.

Снимка: olimpikvarna.com

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