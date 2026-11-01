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Боянов: Не съм оптимист

  • 1 ное 2026 | 10:29
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Боянов: Не съм оптимист

Партизан (Червен бряг) загуби с 0:6 гостуването си на ФК Севлиево от 11-ия кръг на Северозападната Трета лига. Тимът допусна трето поредно поражение в шампионата. Голяма част от ключовите играчи на тима липсваха. Освен наказаните Кристиян Григоров и Цветан Петров, както и Жюлиен Бенков и Лъчезар Петков, ги нямаше още двама от играчите на тима, включително титулярния страж Мартин Цветанов.

"Резултатът е огромен, но с оглед реалното състояние на отбора за момента, не успяхме да се противопоставим на Севлиево. Те си доминираха през целия мач, бяха си по-добрия отбор, много по-агресивни и с много по-голяма динамика“, сподели наставникът на тима Николай Боянов. Това беше най-тежкото поражение на тима през настоящия сезон.

"Преминаваме през тежък период и, за съжаление, не съм оптимист и за следващите два мача“, добави Боянов. В следващия кръг Партизан е домакин на Бдин (Видин) в събота, 7-ми ноември, от 14:30 часа. Това е и предпоследен двубой на „партизаните“ за есента и последно домакинство.

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