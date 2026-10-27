Мбапе поднесе извиненията си към обидените китайци

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе поднесе своите извинения към китайския народ, след като стана ясно, че в страната са прекратили излъчването на всички мачове в Ла Лига заради негова медийна изява.

В Китай се обидиха на Мбапе и спряха излъчването на Ла Лига

При свое участие във видеоканала в YouTube The Bridge Мбапе призна, че измежду всички шеги, в които е определян за диктатор, той харесва най-много тези, които го оприличават с бившия комунистически лидер в Китай Мао Дзъдун. Според информации от тази сутрин в азиатската страна са се обидили от това изказване, заради което обществената телевизия CCTV са спрели излъчването на двубоите в испанския елит. Освен това китайските компании, на които французинът е рекламно лице, побързаха да скъсат договорите си с него.

От Ла Лига веднага взеха мерки по проблема между Мбапе и Китай

Ето защо от екипа на Мбапе реагираха с официално изявление на френски, китайски и английски език, в което той се извини за своите думи. “По време на мое скорошно интервю аз реагирах на моя снимка. Моят коментар беше с лоша преценка и сега разбирам, че е наранил много хора в Китай и в китайските общности по целия свят. Извинявам се на всички, които са се разстроили от моите думи. Това определено не беше моето намерение. Имам дълбоко уважение към китайския народ и неговата история, като искрено съжалявам”, гласи позицията на нападателя.

🚨🚨| Kylian Mbappe Statement: "My comment was ill-judged, and I now understand that it hurt many people in China and in Chinese communities around the world." "I apologise to everyone my words have upset." https://t.co/DoE9zFQPBC — Kalshi FC (@KalshiFC) October 27, 2026

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages