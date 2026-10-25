Има ли изход от кризата за Манчестър Юнайтед?

Днес от 16:00 часа Манчестър Юнайтед приема Борнемут на стадион "Олд Трафорд" в среща от 8-ия кръг на Премиър лийг. Главен съдия на сблъсъка ще бъде Джарет Джилет. Домакините влизат в мача под голямо напрежение след поредица от незадоволителни резултати, докато гостите пристигат в Манчестър с увереност след добри изяви на европейската и домашната сцена.

Преди този кръг Манчестър Юнайтед заема 14-то място в подреждането с актив от 7 точки след 7 изиграни мача, постигайки 1 победа, 4 равенства и 2 загуби при голова разлика 10:10. Отборът на Майкъл Карик се намира в серия без победа в последните си пет двубоя във всички турнири. В миналия кръг от Премиър лийг "червените дяволи" завършиха 1:1 при гостуването си на Лийдс, а през седмицата претърпяха тежко поражение с 1:4 от Комо в Шампионската лига. Преди това тимът завърши 1:1 срещу Тотнъм и Фулъм в първенството и отстъпи с 0:2 пред Атлетико Мадрид.

Борнемут се намира на 17-а позиция с 6 точки от 7 двубоя, записвайки 1 победа, 3 равенства и 3 поражения при голова разлика 9:13. Въпреки колебливото начало в шампионата, момчетата на Марко Розе влизат в мача след три поредни победи във всички състезания. През седмицата те надиграха Милан с 3:0 в Лига Европа, а преди това спечелиха срещу Съндърланд с 2:0 за първенство и надделяха над Щурм (Грац) с 3:0.

Кадровите проблеми пред мениджъра на Юнайтед Майкъл Карик продължават да се трупат. Поради контузии извън сметките са Люк Шоу, Патрик Доргу, Коби Мейну, Бенямин Шешко и Мануел Угарте. Под въпрос за срещата са Лисандро Мартинес и Маркъс Рашфорд. Голямото засилване за отбраната е завръщането на Лени Йоро. В атака основна фигура за домакините е Браян Мбемо, който има 4 гола през сезона, а капитанът Бруно Фернандеш е отбелязал 3 попадения.

В лагера на Борнемут контузени са Алекс Скот, Хулиан Араухо и Алекс Тот. Младият нападател Ели Крупи поднови тренировки и се очаква да бъде на разположение на Марко Розе. Основната заплаха в предни позиции за гостите идва от Маркъс Тавърниър, който е отбелязал 4 гола в първенството, както и от Еванилсон, който се отличава с 2 попадения и 4 асистенции.

В последните 5 официални и приятелски срещи между двата тима балансът е абсолютно изравнен. Манчестър Юнайтед и Борнемут имат по 1 победа, а 3 мача са завършили наравно. Последният сблъсък между тях в първенството се изигра през март 2026 г. и приключи при резултат 2:2. Преди това, през декември 2025 г., двата отбора сътвориха зрелищно 4:4 на "Олд Трафорд", а през декември 2024 г. Борнемут постигна категоричен успех с 3:0 като гост.

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Снимки: Gettyimages