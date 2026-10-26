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"Моряците" отново ще се радват на подкрепа от трибуните

  • 26 окт 2026 | 13:21
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В най-трудния си полусезон от десетилетие насам Черно море е изправен пред две сериозни домакински предизвикателства в опит да се откъсне от дъното на efbet Лига и да си поеме глътка въздух.

Илиан Илиев с позиция за ситуацията в Черно море: На два пъти бях готов да си тръгна
Илиан Илиев с позиция за ситуацията в Черно море: На два пъти бях готов да си тръгна

Първото от тях е още във вторник, когато „моряците“ приемат на стадион „Тича“ непредсказуемия тим на Септември.Треньорският щаб на варненци вероятно ще заложи на по-офанзивен подход. Не е изключено Илиан Илиев да се довери на стартовия състав от последния успех за Купата на България срещу Марек в Дупница.

Георги Лазаров и Емануел Няголов лекуваха контузии, но се очаква да попаднат в групата за предстоящия двубой.

Добрата новина за „моряците“ е свързана с трибуните. След декларацията на Илиан Илиев и емоционалния му призив към феновете да подкрепят отбора в последните мачове за календарната година привържениците се очаква да се завърнат на стадиона. Те бойкотираха последните две домакинства, като останаха извън сектора в знак на протест срещу ръководството на клуба.

Така Черно море отново ще може да разчита на мощна подкрепа от трибуните в момент, в който всяка точка е от изключително значение.

/Пламен Трендафилов/

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