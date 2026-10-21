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Илиан Илиев обяви групата за мача с Локомотив (Пд)

  • 21 окт 2026 | 13:43
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Илиан Илиев обяви групата за мача с Локомотив (Пд)

Черно море започва днес участието си в турнира за Купата на елита. В среща от четвъртфиналите на надпреварата "моряците" посрещат Локомотив (Пловдив) на стадион "Тича". Двубоят е тази вечер от 18:30 часа, а варненци ще търсят място сред четирите най-добри отбора в турнира.

Старши треньорът Илиан Илиев определи група от 22-ма футболисти, като няма да може да разчита на Георги Лазаров и Александър Тодоров, които са с травми след гостуването на Марек за Купата на България.

Интригуващ сблъсък на "Тича"
Интригуващ сблъсък на "Тича"

Групата на "моряците": Кристиан Томов, Антоан Манасиев, Живко Атанасов, Асен Дончев, Лучиано Скуадроне, Венцислав Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Несторли Лумбу, Мартин Банев, Николай Костадинов, Берк Бейхан, Васил Панайотов, Давид Телеш, Кристиан Михайлов, Иван Тасев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Идрис Бунаас, Селсо Сидней и Хорхе Падийя.

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