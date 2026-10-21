Интригуващ сблъсък на "Тича"

Черно море и Локомотив (Пловдив) се изправят един срещу друг във втория мач от турнира Купа на елита. Сблъсъкът на стадион "Тича" започва в 18:30 часа и ще бъде ръководен от Мартин Марков.

Ботев (Пловдив) вече продължи към полуфиналите на надпреварата, в която осем отбора ще си разпределят 720 000 евро и ще преследват трофей на принципа на директните елиминации. Двубоите се решават в една среща, като при равенство след 90-ата минута, се прибягва веднага до изпълнение на дузпи, без да се играят продължения.

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Победителят от тази двойка ще чака някой измежду Левски и Арда (Кърджали). В другия поток пък "канарчетата" ще премерят сили с оцелелия от ЦСКА - ЦСКА 1948. Полуфиналите на състезанието ще се играят през март, а финалът ще се проведе на 7 април 2027 година.

"Моряците" най-после намериха повод за радост, след като се класираха за 1/8-финалите на Sesame Купа на България. Преди четири дни тимът на Илиан Илиев, който заема последното място в efbet Лига, се наложи над Марек с 3:0 и записа първи успех от близо два месеца насам.

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И "смърфовете" не се представят по най-добрия начин в първенството, като към момента делят предпоследната позиция в класирането с Локо (София) и Септември. "Черно-белите" обаче също се завърнаха към победите, надделявайки над Янтра с 2:0 за Купата.

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Сега двата отбора се надяват да продължат с позитивните резултати и да запазят шансовете си да спечелят трофея.



Домакините ще бъдат без контузените Александър Колев, Петър Андреев, Емануил Няголов и Николай Костадинов.

Душан Косич пък няма да може да разчита на Ефе Али, Севи Идриз, Мартин Русков, Енцо Еспиноса и Александър Александров, които също са аут заради травми.

Черно море - Локомотив (Пловдив)

Начало: 18:30 часа

Съдия: Мартин Марков

Стадион: "Тича", Варна

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