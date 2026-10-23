Илиан Илиев с позиция за ситуацията в Черно море: На два пъти бях готов да си тръгна

Старши треньорът на Черно море Илиан Илиев излезе с официална позиция на фона на напрежението около клуба през последните седмици. Наставникът пое пълната отговорност за спортно-техническите резултати на отбора, призна, че тимът не се справя според очакванията, и разкри, че на два пъти е бил готов да напусне поста си. Илиев обаче е решил да остане начело на родния си клуб с намерението да помогне за преодоляването на трудната ситуация.

Треньорът постави акцент върху предстоящите шест мача, в които Черно море трябва да покаже промяна както в играта, така и в резултатите. Той призова привържениците да подкрепят отбора и подчерта, че интересите на клуба трябва да бъдат над всичко.

Ето и цялата позиция на Илиан Илиев:

„След всичко, което се случва в клуба и около него през последните седмици, съм длъжен ясно и отговорно да заявя моята позиция. За спортно-техническите резултати на Черно море отговорност нося единствено аз.

Няма да обсъждам бюджета или броя на футболистите в състава. Още когато поехме задачата да изградим изцяло нов отбор, бях наясно с предизвикателството и колко трудно ще бъде, предвид важните футболисти, които ни напуснаха през последните години. Към този момент трябва да призная, че не се справяме по начина, по който всички искаме. Не можем да интегрираме все още новите футболистите към нашия стил на игра и характера на отбора, и вината за това е моя.

Поемам пълната отговорност за представянето на отбора. На два пъти през този труден период бях готов да си тръгна, но след разговори и много размисъл прецених, че не мога да оставя родния си клуб в подобна ситуация. Затова останах, защото вярвам, че моята отговорност е не да избягам от проблемите, а да направя всичко възможно, за да помогна те да бъдат преодолени.

Пред нас има шест изключително важни мача, в които трябва да покажем промяна както в играта, така и в резултатите. Ако това не се случи и до края на сезона отборът не успее да излезе от опасната зона, аз ще поема своята отговорност докрай.

Въпреки основателното недоволство сред феновете, сега отборът има нужда от подкрепа повече от всякога. Обстановката е тежка, но единственият начин да излезем от тази ситуация е да бъдем заедно. Призовавам нашите привърженици да застанат зад отбора в този труден момент.

Най-важното е Черно море. Всички ние сме преходни, но клубът трябва да остане над всичко.“

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