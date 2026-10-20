Групата на Локо (Пловдив) за двубоя с Черно море

Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Черно море в 1/4-финал за новия футболен турнир. Двубоят е утре от 18:30 часа на стадион "Тича" във Варна. Ефе Али, Севи Идриз, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков ще пропуснат срещата за "смърфовете" заради контузии.

Групата за мача: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Матеус Брито, Далил Али, Андрей Киндриш, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Миха Търдан, Юлиан Илиев, Райън Ляйтън, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Димитър Мрънков, Антон Фасе, Жуниор Бурбан

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