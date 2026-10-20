Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте всички мачове и голове от Шампионската лига тук
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)

Групата на Локо (Пловдив) за двубоя с Черно море

  • 20 окт 2026 | 21:26
  • 388
  • 0
Групата на Локо (Пловдив) за двубоя с Черно море

Локомотив (Пловдив) се изправя срещу Черно море в 1/4-финал за новия футболен турнир. Двубоят е утре от 18:30 часа на стадион "Тича" във Варна. Ефе Али, Севи Идриз, Александър Александров, Енцо Еспиноса и Мартин Русков ще пропуснат срещата за "смърфовете" заради контузии.

Групата за мача: Боян Милосавлиевич, Петър Зовко, Адриан Кова, Матеус Брито, Далил Али, Андрей Киндриш, Милан Петрович, Тодор Павлов, Лукас Риян, Миха Търдан, Юлиан Илиев, Райън Ляйтън, Ивайло Иванов, Парвиз Умарбаев, Жулиан Лами, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Димитър Мрънков, Антон Фасе, Жуниор Бурбан

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Треньорът на Виктория разясни ситуацията с контузените футболисти преди двубоя с Левски

Треньорът на Виктория разясни ситуацията с контузените футболисти преди двубоя с Левски

  • 20 окт 2026 | 19:58
  • 1707
  • 0
Аматьорският национален отбор на България завърши на второ място в групата си на Regions’ Cup

Аматьорският национален отбор на България завърши на второ място в групата си на Regions’ Cup

  • 20 окт 2026 | 19:47
  • 1005
  • 1
Валери Божинов влиза в нова роля, ето какво ще прави в Левски

Валери Божинов влиза в нова роля, ето какво ще прави в Левски

  • 20 окт 2026 | 18:48
  • 12280
  • 54
Треньорът на МФК Спартак пред Sportal.bg: Съперниците са много сериозни, няма място за отпускане

Треньорът на МФК Спартак пред Sportal.bg: Съперниците са много сериозни, няма място за отпускане

  • 20 окт 2026 | 17:37
  • 665
  • 0
Левски плаща най-голяма глоба след 1/16-финалите за Купата

Левски плаща най-голяма глоба след 1/16-финалите за Купата

  • 20 окт 2026 | 16:48
  • 1820
  • 0
Тодор Янчев: Няма да е лесно на ЦСКА, в Дания не се свирят фаулове като в България

Тодор Янчев: Няма да е лесно на ЦСКА, в Дания не се свирят фаулове като в България

  • 20 окт 2026 | 16:16
  • 7197
  • 38
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

Гледайте на живо Шампионската лига тук!

  • 20 окт 2026 | 06:30
  • 272187
  • 79
ПСЖ 0:0 Барселона, Дембеле се контузи

ПСЖ 0:0 Барселона, Дембеле се контузи

  • 20 окт 2026 | 22:00
  • 5895
  • 30
Ливърпул 0:1 Виляреал, гостите поведоха след груба грешка на Ван Дайк

Ливърпул 0:1 Виляреал, гостите поведоха след груба грешка на Ван Дайк

  • 20 окт 2026 | 21:10
  • 2508
  • 7
Манчестър Сити 1:0 АЕК, Андерсън откри резултата

Манчестър Сити 1:0 АЕК, Андерсън откри резултата

  • 20 окт 2026 | 22:00
  • 1854
  • 1
Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

Николай Бодуров: Гиздол върна страстта в ЦСКА

  • 20 окт 2026 | 16:07
  • 17758
  • 28
Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

Балкан даде отпор, но не успя да се справи с Лиеткабелис

  • 20 окт 2026 | 20:58
  • 7116
  • 17