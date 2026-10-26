Игор Йовичевич няма да прави рокади за мача с ЦСКА?

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Треньорът на Лудогорец Игор Йовичевич няма да прави промени в стартовия състав на Лудогорец за гостуването на ЦСКА. Хърватинът ще заложи на същите 11 футболисти, с които разградчани разгромиха Арда с 5:0 в предишния шампионатен кръг.

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Това бе повторният дебют на специалиста начело на "орлите", а убедителният резултат му дава основание да запази печелившата формула. В групата ще се завърне Квадво Дуа, пише "Тема Спорт".



Швейцарският национал вече тренира наравно с останалите след над месец извън терена заради контузия, но Йовичевич няма да рискува със започването му от първата минута.



На пейката пак ще останат и опитните българи Ивайло Чочев и Антон Недялков. Чочев влезе от пейката при 5:0, докато Недялков остана неизползвана резерва.

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