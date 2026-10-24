Георги Илиев: Този треньор ще въведе ред и дисциплина

ЦСКА записа първа точка в основната фаза на Лигата на конференциите след ново добро представяне този път срещу Нордселанд. Емблематичният футболист на "армейците" Георги Илиев-Майкъла коментира двубоя и предстоящите събития около отбора.

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"Срещу Монако ЦСКА изигра един от най-добрите си мачове в последните 3-4 години, а срещу Нордселанд до 20-ата минута трябваше да води с 3:0. Трябваше да си решим мача много по-рано, а не да чакаме гол в 90-ата минута. Играта на отбора беше на ниво, но отново елементарни грешки в защита се оказаха фатални", започна Майкъла.

"Според мен този треньор ще въведе ред и дисциплина. Той ще ги научи, че не може в подобни важни мачове да допускаш подобни неточности. Първият гол на датчаните е срамен, няма нужда да го коментирам. Просто топката трябваше да бъде изчистена в корнер. Цялостно имаме проблеми както с бековете, така и в центъра на отбраната в последните години. Веднага щом допуснем попадение, отборът губи своята агресията и характера. Един отбор се гради от вратар и защитници, ако нямаш качествени такива, няма как да направиш добър отбор."



"През годините се опитахме да въртим футболисти и треньори, за да я напаснем, но това не се случи. За да се решат проблемите, най-важна е спортно-техническата част: треньор, спортен директор и капитан. Те са хората, които гледат за бъдещето, а не за настоящето", заяви още Илиев пред "Мач Телеграф".

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