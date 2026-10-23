ЦСКА пусна билетите за последното си домакинство на Националния стадион

ЦСКА обяви, че билетите за предстоящия домакински двубой срещу Лудогорец от 12-ия кръг на efbet Лига вече са в продажба. Срещата ще се играе на 26 октомври (понеделник) от 19:30 ч. на Националния стадион "Васил Левски".
От днес пропуски могат да бъдат закупени онлайн, както и на касите на ст. "Васил Левски" на ул. "Гурко" (работно време 10:00-19:00 ч.). В деня на мача (26 октомври) касите ще работят от 13:00 ч. до началото на второто полувреме. Билети се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).
Цените на билетите са както следва:
Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро
Сектор А, Ложи – 25 евро
Сектор А – 20 евро
Сектор В – 15 евро
Сектор Г – 10 евро
Сектор Б, блок 26 (гости) – 10 евро.
В деня на мача (26 октомври) ще работят 4 от билетните каси на ул. "Гурко" (от 13:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).
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"Призоваваме „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя. Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация", написаха от Борисовата градина.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google