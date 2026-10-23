Гребенчарски свири ЦСКА - Лудогорец, Геро Писков получи наряд в Кърджали

Съдийската комисия обяви назначенията за всички мачове от 12-ия кръг на efbet Лига, след като преди два дни станаха ясни само на първите три срещи. Дербито между ЦСКА и Лудогорец е поверено на Мариян Гребенчарски. Геро Писков пък е изпратен в Кърджали за Арда - Левски.

23 октомври 2026 г., петък, 19:00 ч.

ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948 - ПФК Ботев АД

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Никифор Деянов Велков АС2: Даниел Милков Ников

4-ТИ: Мартин Иванов Марков ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Александър Костадинов Костадинов

24 октомври 2026 г., събота, 14:00 ч.

ФК Дунав Русе - ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Владимир Николаев Кирилов ВАР: Денислав Йорданов Сталев АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Мартин Живков Богдев

24 октомври 2026 г., събота, 16:30 ч.

ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД - ПФК Ботев Враца

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Георги Любомиров Минев

4-ТИ: Петър Милков Николов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Кристина Георгиева Георгиева

СН: Никола Петров Джугански

26 октомври 2026 г., понеделник, 17:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Славия 1913

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Кристиaн Младенов Тодоров ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Цветан Георгиев Георгиев

26 октомври 2026 г., понеделник, 19:30 ч.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Тодор Василев Вуков

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Антонио Тодоров Антов

СН: Иван Захариев Вълчев

27 октомври 2026 г., вторник, 17:00 ч.

ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД - ПФК Септември Сф

ГС: Георги Петров Стоянов АС1: Иван Стоянов Копчев АС2: Мартин Тодоров Мачев

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Георгиев Новачев

СН: Георги Генов Нарлев

27 октомври 2026 г., вторник, 19:30 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Левски

ГС: Геро Георгиев Писков АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Петър Милков Николов

СН: Антон Симеонов Генов

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google