Стойчо Младенов: Несравнима, огромна разлика в играта на ЦСКА при Янев и Гиздол

ЦСКА вече показва стил, който силните европейски отбори практикуват. Това заяви Стойчо Младенов пред БНТ.

"Във всяко едно отношение. Като схема на игра, като поведение. Разликата с предишния треньор Христо Янев и сега с новия треньор е огромна. Тя е несравнима. ЦСКА вече играе това, което всички силни европейски отбори практикуват. Разбира се, че има още детайли, които трябва да се доизпипат. Германецът си е германец. Човек, който държи на дисциплината и реда. Хареса ми изказаването, където каза, че той не играе за равен мач", сподели той.

Екзекуторът на Ливърпул не спести критиките си към състоянието на футбола ни.

"Условията за работа в школите, на треньорите и на подрастващото поколение, е, да не кажа мизерно, но на много ниско ниво. Като инфраструктура, като хората, които работят с децата. Много пропуски има във всяко едно отношение", допълни легендата на ЦСКА и българския футбол.

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