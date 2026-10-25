ЦСКА призова за пълни трибуни в последното домакинство на Националния стадион

От ЦСКА излязоха с призив към своите привърженици за подкрепа в последното домакинство на Националния стадион преди завръщането на отбора в своя дом - "Армията". "Червените" имат един последен тест на "Васил Левски" и той е срещу Лудогорец утре.

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Ето какво пишат от клуба:

"Армейци,

Само 6 дни ни делят от завръщането у дома – там, където отбор и публика се сливат в едно, а армейският дух ни носи към големите победи. Там всеки мач е празник.

Официално: ЦСКА се завръща на “Армията” в последния ден на октомври

Утре обаче ЦСКА ще изиграе последния си домакински двубой на „Васил Левски“ – ключов сблъсък за нашите момчета по пътя към голямата цел. Футболистите на Маркус Гиздол вече показаха как се брани честта на ЦСКА на европейската сцена, а утре ще влязат в трудната битка със същата енергия, вяра и себераздаване. И с най-важното си оръжие – подкрепата на великата червена армия по трибуните!

ЦСКА без основни фигури срещу Лудогорец?

Армейци, нека подкрепим любимия отбор така, както само ние можем! Предстоят ни исторически мигове, но историята се пише на малки крачки, стъпка по стъпка. Нека заедно извървим поредната важна утре! Пълни трибуни, безрезервна подкрепа и битка на терена до последната минута! Победата ще направи празника ни двоен преди завръщането в нашия храм".

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