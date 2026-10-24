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ЦСКА без основни фигури срещу Лудогорец?

  • 24 окт 2026 | 08:53
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Слушай на живо: ЦСКА - Лудогорец

ЦСКА няма да може да разчита на две от водещите си фигури в атака за дербито с Лудогорец в понеделник, твърди "Тема Спорт". Става въпрос за Лео Перейра и Жоел Цварц, които страдат от контузии и няма да бъдат възстановени за предстоящия сблъсък. Добрата новина за треньора Маркус Гиздол е, че на линия ще бъде централният защитник Жан-Филип Гбамен, който пропусна и 4-те мача до момента под ръководството на германския специалист.

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Лео Перейра получи травмата си на официалната тренировка преди мача с Нордселанд, която се проведе на изкуствения терен във Фарум. Бразилското крило, който беше в отлична форма в последните седмици, изпитва болки в областта на адукторите. Той почти сигурно ще пропусне и домакинството на Славия на "Българска армия" в петък, а е възможно да е аут и за последните два мача преди международната пауза – гостуването на Панатинайкос в Лигата на конференциите и дербито с Левски.

Голмайсторът на ЦСКА Цварц е с контузия на дясното бедро от двубоя с Несебър за Купата на България (2:0). Той не пътува с тима за гостуването на Нордселанд, а медицинският щаб прави всичко възможно да го вдигне за двубоя със Славия.

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