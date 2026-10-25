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Добри Козарев: Много важна победа с оглед факта, че имахме само три резерви

  • 25 окт 2026 | 09:49
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Добри Козарев: Много важна победа с оглед факта, че имахме само три резерви

Гигант (Съединение) победи ФК Созопол с 2:1 в мач от поредния кръг на шампионата, като така бързо успя да се реваншира за загубата през седмицата срещу Родопа в Смолян в отложен мач.

„Играхме добре и победихме напълно заслужено. Много важна победа, тъй като гостите са един от добрите отбори в групата. Ние за втори пореден мач имаме страшно много проблеми с отсъстващи футболисти и на практика имахме само трима плюс вратар на резервната скамейка.

Милен Николов беше наказан, Здравко Жилов е контузен, липсваха ни още Наско Христев, Макджералд Уоха още не бе възстановен напълно. Така че с оглед наличния потенциал, добър успех, за който поздравявам момчетата и старши треньора“, коментира Добри Козарев пред официалния сайт на Гигант (Съединение).

„Отмениха ни гол още през първото полувреме преди да поведем в резултата. Пак меко казано странно решение, тъй като за мен нямаше никаква засада.

Преди няколко дни дават директен червен картон на Милен Николов в Смолян, а днес за много по-грубо нарушение не го показват. Не знам на какво се дължи това“, добави още президентът на Гигант (Съединение)“, добави шефът.

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