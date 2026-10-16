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Васил Стефанов за мача в Карлово

  • 16 окт 2026 | 09:48
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Васил Стефанов за мача в Карлово

Гигант (Съединение) играе утре в Карлово с местния Левски. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Ще гостуваме на отбора, който в момента е последен в класирането. Трябва да вземем този факт под внимание, но от обратната му страна. Същият този състав на Левски, с малки изключение беше на призовите места в таблицата през миналия сезон. Това означава, че футболистите му са добри. Сега се нуждаят от точки. В такива ситуации, отборите разчитат много на домакинските си мачове. Заключението – предстои ни много сериозен двубой. За да вземем нещо от него, трябва да сме на сто процента във всяко отношение“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.

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