Васил Стефанов за мача в Карлово

Гигант (Съединение) играе утре в Карлово с местния Левски. Срещата е от 11-ия кръг на Югоизточната Трета лига.
„Ще гостуваме на отбора, който в момента е последен в класирането. Трябва да вземем този факт под внимание, но от обратната му страна. Същият този състав на Левски, с малки изключение беше на призовите места в таблицата през миналия сезон. Това означава, че футболистите му са добри. Сега се нуждаят от точки. В такива ситуации, отборите разчитат много на домакинските си мачове. Заключението – предстои ни много сериозен двубой. За да вземем нещо от него, трябва да сме на сто процента във всяко отношение“, коментира пред Sportal.bg Васил Стефанов, треньор на Гигант.