Ямал с повече победи, Мбапе с повече голове

Ламин Ямал е само на 19 години, но вече се е изправял 11 пъти срещу Килиан Мбапе, а предстоят още много сблъсъци между двамата. Така започва анализ на каталунския вестник "Спорт" преди дългоочакваното Ел Класико в неделя вечер:

Барселона е фаворит в Ел Класико

"Те са лидерите на Барселона и Реал Мадрид и отново ще се срещнат на два пъти — първо в неделя от 22:00 часа на „Камп Ноу“, а след това и в понеделник в Лондон, на церемонията по връчването на „Златната топка“.

Младият талант от Рокафонда вече има сериозно психологическо предимство пред Килиан Мбапе, а статистиката е категорична: 9:2 победи в полза на Ламин Ямал в преките сблъсъци между двамата.

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Предстоящото Ел Класико изглежда обещаващо за каталунците, ако футболистите на Ханзи Флик запазят отличното си ниво от първенството. Междувременно французинът постепенно губи позиции в битката за отличието за най-добър футболист през миналия сезон, след като не спечели нито един трофей с Реал Мадрид или националния отбор на Франция.

Всичко сочи, че в момента основният конкурент на Ямал за „Златната топка“ е английският нападател Хари Кейн.

Ламин Ямал влиза в Ел Класико с впечатляващи показатели от най-силното начало на сезон в кариерата си с екипа на Барселона: 10 гола и 10 асистенции. Тези 20 преки голови участия затвърждават впечатлението, че в момента става дума за най-добрия футболист в света, пред когото тепърва предстои дълга кариера.

Килиан Мбапе е наясно с това. Макар на 27 години да се намира в разцвета на кариерата си, французинът осъзнава, че няма да има безкрайно много възможности да измести футболиста, който вече се е превърнал в най-големия му съперник в борбата за индивидуалните награди.

Именно затова Ел Класико е толкова важно за Мбапе.

Не заради „Златната топка“, която ще бъде връчена в понеделник, тъй като гласуването за нея е приключило още преди няколко дни, а заради личния му престиж и необходимостта да покаже, че нивото му не е спаднало.

Французинът разчита почти изцяло на головете си и през настоящия сезон има само две попадения повече от Ямал — 12 срещу 10. За разлика от младия испанец обаче Мбапе е записал едва три асистенции.

Първият сблъсък между Ламин Ямал и Килиан Мбапе на футболния терен се състоя през сезон 2023/24 в Шампионската лига, когато французинът все още играеше за Пари Сен Жермен.

Барселона спечели първия мач с 3:2 на „Парк де Пренс“, но в реванша на „Камп Ноу“ парижани постигнаха убедителна победа с 4:1, а Мбапе, известен с прякора Костенурката, отбеляза два гола.

Ламин Ямал е вкарал шест гола в мачовете срещу Мбапе, докато французинът има девет попадения в срещите, в които се е изправял срещу юношата на Барселона.

Другата победа на Килиан дойде в сблъсъка между Реал Мадрид и Барселона на „Сантиаго Бернабеу“ през миналия сезон в Ла Лига.

Всички останали срещи са завършили с успех за звездата от Рокафонда — независимо дали става дума за Ел Класико, или за двубоите между националните отбори на Испания и Франция.

Последният сблъсък между двамата на международно ниво беше на полуфиналите на Световното първенство. И двамата започнаха като титуляри при победата на Испания с 2:0 под ръководството на Луис де ла Фуенте, но нито един от тях не успя да се разпише.

Същото се случи и в последното Ел Класико, в което двамата едновременно бяха на терена — финала за Суперкупата на Испания, спечелен от отбора на Флик с 3:2.

Любопитното е, че Ламин Ямал и Килиан Мбапе пропуснаха заради контузии последното Ел Класико на „Камп Ноу“ през май, когато Барселона победи с 2:0 и на практика окончателно си осигури поредната титла в Ла Лига, ако тя вече не беше решена.

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Досега двамата никога не са играли един срещу друг в Ел Класико на „Камп Ноу“.

Предстоящият двубой ще бъде първият такъв случай", завършва анализът на "Спорт".

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Снимки: Gettyimages