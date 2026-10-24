Рефер, при който Реал мачка в "Ел Класико", но и ядосвал мадридчани, ще свири дербито утре

Съдийската комисия в Испания повери предстоящото издание на "Ел Класико" между Барселона и Реал Мадрид на Хуан Мартинес Мунуера. Срещата се очаква с огромен заряд и напрежение както на терена, така и около съдийските отсъждания след спорните моменти в последните кръгове. За видеоповторенията на системата ВАР ще отговаря Хавиер Иглесиас Вилянуева.

🚨 OFFICIAL: Martínez Munuera is the referee for El Clásico. https://t.co/Fzj7M9WYqt — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 24, 2026

За 44-годишния рефер от Аликанте това ще бъде пето дерби между двата испански гранда в рамките на 14-те му сезона в Ла Лига. До момента балансът е категорично в полза на Реал Мадрид, който е спечелил три от досегашните четири двубоя: успех с 3:1 в шампионата през 2020 г., разгром с 4:0 в реванша от полуфиналите за Купата на краля през 2023 г. и победа с 4:1 във финала за Суперкупата на Испания през 2024 г. От своя страна, Барселона постигна един успех под негово ръководство в "Ел Класико" – с 4:0 в мач за първенство през 2022 г.

Въпреки положителният баланс за Реал в дербито обаче, съдията си е навличал и гнева на мадридчани. Такъв пример е срещата с Осасуна през 2024 г., когато Реал печели с 4:2 като гост, но подава жалба срещу Мартинес Мунуера. Причината е, че според "кралете" реферът не е предприел нищо за обидите на домакинските привърженици към Винисиус Жуниор.

Juan Martínez Munuera será o árbitro do El Clásico entre Barcelona e Real Madrid pelo Campeonato Espanhol! Confira o histórico do confronto quando o juiz esteve em campo. https://t.co/d9QeRKIuG8 — 365Scores Brasil (@365ScoresBR) October 24, 2026

Съдията също така бе и косвено замесен в придобилия печална слава случай "Негреира", след като братът на арбитъра свидетелства, че Мартинес Мунуера е плащал за персонално изготвените съдийски доклади - включително и за самия себе си. Както е известно, те са били изготвяни от Хавиер Енрикес Негреира, които е син на бившия съдийски шеф в Испания.

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През настоящата кампания Мартинес Мунуера вече свири по един мач на двата испански гранда. Той ръководи победата на каталунците като гости срещу Севиля с 3:1 на стадион „Писхуан“, както и категоричния успех на мадридчани с 4:0 над Малага на „Сантяго Бернабеу“.

В исторически план арбитърът е надувал свирката в 46 срещи на Реал Мадрид, в които „белите“ са записали 30 победи, 9 равенства и 7 загуби. В същото време той е водил 40 мача на Барселона, като балансът на „блаугранас“ е 27 победи, 6 равенства и 7 поражения.

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Главният отговорник във ВАР стаята ще бъде 43-годишният Хавиер Иглесиас Вилянуева. Специализираният видеорефер заема тази длъжност от сезон 2024/2025. Той си навлече сериозни критики от страна на Реал Мадрид през февруари 2025 г., когато по време на двубоя срещу Еспаньол не сигнализира на главния съдия Мунис Руис да прегледа ситуация за евентуален директен червен картон на Карлос Ромеро след грубо нарушение в гръб срещу Килиан Мбапе.

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Снимки: Imago