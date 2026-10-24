Пламен Крумов: От такива загуби не можем да се срамуваме

Старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов сподели мнението си за сблъсъка с Берое, загубен от "скиорите" с 1:3.

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"От такива загуби не можем да се срамуваме. Поздравявам играчите за себераздаването до последната секунда. Загубихме мач в който ударихме 3 греди и имахме още 3-4 100% положения за гол. Секунди преди да допуснем втори гол ударихме греда от 7-8 метра пред голлинията и вместо да стане 1:2, стана 2:1 след контраатака на домакините. Спортният шанс не беше с нас днес. Трябва да поработим върху отборната игра във фаза защита. Сега трябва да възстановим играчите и започваме подготовка за мача срещу Вихрен", каза Крумов след сблъсъка в Стара Загора.

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