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Пламен Крумов: От такива загуби не можем да се срамуваме

  • 24 окт 2026 | 09:30
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Пламен Крумов: От такива загуби не можем да се срамуваме

Старши треньорът на Рилски спортист Пламен Крумов сподели мнението си за сблъсъка с Берое, загубен от "скиорите" с 1:3.

Берое намаза ските на "скиорите" след почивката
Берое намаза ските на "скиорите" след почивката

"От такива загуби не можем да се срамуваме. Поздравявам играчите за себераздаването до последната секунда. Загубихме мач в който ударихме 3 греди и имахме още 3-4 100% положения за гол. Секунди преди да допуснем втори гол ударихме греда от 7-8 метра пред голлинията и вместо да стане 1:2, стана 2:1 след контраатака на домакините. Спортният шанс не беше с нас днес. Трябва да поработим върху отборната игра във фаза защита. Сега трябва да възстановим играчите и започваме подготовка за мача срещу Вихрен", каза Крумов след сблъсъка в Стара Загора.

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